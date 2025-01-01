Dr. Ellen Lindstrom Это наглядный пример биологической обратной связи. Мы преобразуем очень низковольтную альфа-энергию волн в электричество, чтобы запустить этот поезд. И поезд поедет только тогда, когда моя подруга Хестер находится в альфа-режиме.

Dr. Ellen Lindstrom Как вы, наверное, надеялись, у тренировки биологической обратной связи есть более практические применения. Если вы научитесь контролировать свои мозговые волны, сможете управлять пульсом, давлением, головной болью, болями в спине, и да, дамы, даже холодными ногами.

Dr. Ellen Lindstrom Я работаю в Институте Парагон, где мы изучаем явления экстрасенсорного восприятия, и используем методы биологической обратной связи, чтобы задействовать почти безграничные ресурсы человеческого разума.

Dr. Ellen Lindstrom И сейчас я говорю о таких вещах, как передача мыслей, более известная как телепатия.

Dr. Ellen Lindstrom Эта машина называется магнитометром, она фиксирует колебания человеческого электромагнитного поля во время наших экспериментов. И, думаю, Хестер это выдержала. Спасибо, Хестер.