Киноафиша Фильмы Ярость Цитаты из фильма Ярость

Цитаты из фильма Ярость

Peter Sandza Спроси у Чайлдресса, стоила ли эта вся херня его руки.
Bob Что? Ты что, с его рукой что-то сделал, Питер?
Peter Sandza Я её убил. Из пулемёта.
Dr. Jim McKeever ...и то, что культура не может ассимилировать, она уничтожает.
Peter Sandza Мазать Накеллс, я был бы признателен, если бы вы не развязывали их, пока не закончится «M*A*S*H».
Mother Nuckells «M*A*S*H»? Я не развяжу их, пока не закончится «Учебный семестр».
Peter Sandza Я её убил. Я знал, что так и будет, как только сказал «Привет».
[первые реплики]
Робин Сандза [смеясь]
Питер Сандза Я выиграл.
Робин Сандза Что значит — ты выиграл? Ты не выиграл!
Vivian Nuckells Я же говорил, надо было переехать в Мелроуз Парк! Гарри, этого бы не случилось, если бы мы переехали в Мелроуз Парк!
[последние слова]
Gillian Bellaver Пошёл на х###!
Dr. Ellen Lindstrom Это наглядный пример биологической обратной связи. Мы преобразуем очень низковольтную альфа-энергию волн в электричество, чтобы запустить этот поезд. И поезд поедет только тогда, когда моя подруга Хестер находится в альфа-режиме.
Dr. Ellen Lindstrom Как вы, наверное, надеялись, у тренировки биологической обратной связи есть более практические применения. Если вы научитесь контролировать свои мозговые волны, сможете управлять пульсом, давлением, головной болью, болями в спине, и да, дамы, даже холодными ногами.
Dr. Ellen Lindstrom Я работаю в Институте Парагон, где мы изучаем явления экстрасенсорного восприятия, и используем методы биологической обратной связи, чтобы задействовать почти безграничные ресурсы человеческого разума.
Dr. Ellen Lindstrom И сейчас я говорю о таких вещах, как передача мыслей, более известная как телепатия.
Dr. Ellen Lindstrom Эта машина называется магнитометром, она фиксирует колебания человеческого электромагнитного поля во время наших экспериментов. И, думаю, Хестер это выдержала. Спасибо, Хестер.
Dr. Ellen Lindstrom Хочу подчеркнуть: для этого не нужен особый талант. Любой может достичь альфа-состояния — нужно только немного терпения.
Mother Nuckells Считаю, что я в порядке, учитывая, как время меня потрепало. Например, я могу пользоваться только одной конечностью или жизненно важным органом. Хорошо, что Господь Бог Иегова предусмотрел столько запасных частей.
Peter Sandza Хестер, посмотри на меня. Я — доказательство, что мой сын жив, иначе почему Чайлдресс так рвётся убрать меня?... Ну, слава богу, я где-то здесь.
Cheryl Боже мой, Пэм, если ты так нервничаешь, почему бы тебе не заняться собой.
Susan Charles А когда он проваливается... с ним невозможно терпеть.
Childress Как он в постели?
Susan Charles Робин хочет меня радовать. Вот что главное, правда? Ему нужен отдых. Больше никаких испытаний как минимум месяц.
Childress Извини.
Gillian Bellaver Кто такой Робин Сандза?
Dr. Ellen Lindstrom Это парень твоего возраста. С такими же способностями, как у тебя.
Gillian Bellaver Нет! Пожалуйста, не трогай меня!
Dr. Ellen Lindstrom Теперь попробуй вспомнить, что «альфа» — это другое слово для «пассивного».
Gillian Bellaver Хорошо
Dr. Ellen Lindstrom Представь, что сидишь в пустом кинотеатре перед пустым экраном и позволь этому экрану заполнить твои мысли.
Cheryl Вы вдвоём такие милые вместе. Когда уже свадьба?
[другие девушки за столом смеются]
Cheryl Сегодня привидений видела, Джиллиан?
LaRue [в то время как Джиллиан воздерживается от ответа] Шерил, у тебя совсем нет чувства юмора.
Cheryl Джиллиан совсем не смешная. Знаешь, есть более взрослые способы привлечь внимание, не так ли, Джиллиан?
[ухмыляется]
Gillian Bellaver [Питер говорит, чтобы ты немного поспал] Не останавливайся. Пожалуйста, продолжай говорить. Боюсь закрыть глаза. Боюсь того, что увижу.
