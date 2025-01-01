Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы За любовь или за деньги Цитаты из фильма За любовь или за деньги

Цитаты из фильма За любовь или за деньги

Chloe Brasher Ну что, родинка, как думаешь, из чего я сделана, из денег?
Deke Gentry Да.
Chloe Brasher Это верно, но это мои деньги, а не твои.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deke Gentry [снимает 40 000 долларов наличными, по-видимому, для какой-то сомнительной сделки] Нет ничего лучше, чем свеженькие, хрустящие деньги для торга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chloe Brasher [относительно портрета её покойного мужа] Посмотри на него. Типичный американский отец: добрый, щедрый, терпеливый, понимающий. И в итоге его дочери — типичные американские дети: избалованные до невозможности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kate Brasher Знаешь, это самый продуманный холостяцкий уголок, который я видела.
Deke Gentry Часто у тебя бывают гости из числа холостяков?
Kate Brasher Ну, не совсем гости. Скажем так, развлекаюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chloe Brasher [дочери Кейт] Ты понимаешь, что это первый раз, когда ты плачешь передо мной? Это меня очень радует.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Телма Риттер
Thelma Ritter
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Митци Гейнор
Mitzi Gaynor
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Этот свежий российский сериал заставил зрителей изрядно понервничать: рассказываем, чем закончился «Хирург»
В СССР сняли свой «Интерстеллар» за 34 года до Нолана — но мало кто знает про этот фильм
Вещь из «Уэнсдэй» — не просто рука без тела: во 2 сезоне наконец стала известна его кровавая история
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
Волчий билет от поклонников: Netflix бездарно испортили культовое аниме 1995 года — хуже продолжения уже не будет
Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет
«Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест)
Оставьте «Сумерки» на сладкое: вот еще 5 фильмов с той же атмосферой для осенних вечеров — не забудьте плед и какао
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше