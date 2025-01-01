Chloe BrasherЭто верно, но это мои деньги, а не твои.
Deke Gentry[снимает 40 000 долларов наличными, по-видимому, для какой-то сомнительной сделки]Нет ничего лучше, чем свеженькие, хрустящие деньги для торга.
Chloe Brasher[относительно портрета её покойного мужа]Посмотри на него. Типичный американский отец: добрый, щедрый, терпеливый, понимающий. И в итоге его дочери — типичные американские дети: избалованные до невозможности.
Kate BrasherЗнаешь, это самый продуманный холостяцкий уголок, который я видела.
Deke GentryЧасто у тебя бывают гости из числа холостяков?
Kate BrasherНу, не совсем гости. Скажем так, развлекаюсь.
Chloe Brasher[дочери Кейт]Ты понимаешь, что это первый раз, когда ты плачешь передо мной? Это меня очень радует.