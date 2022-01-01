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Бассейн Бассейн
Киноафиша Фильмы Бассейн Бассейн, 2001: актеры и роли
Swimming Pool - Der Tod feiert mit Бассейн 2001 / Германия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Бассейн, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Борис фон Зиховски
В ролях
Кристен Миллер Елена Улиг Elena Uhlig Торстен Грассхофф Paul T. Grasshoff Джон Хопкинс Jon Hopkins Айла Фишер Айла Фишер Isla Fisher Джейсон Лиггетт Jason Liggett Йохан Лотан Jonah Lotan Корделия Бугея Cordelia Bugeja Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy
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