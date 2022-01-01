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Бассейн
Бассейн, 2001: актеры и роли
Swimming Pool - Der Tod feiert mit
Бассейн
2001 / Германия
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Постеры
Бассейн, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Борис фон Зиховски
В ролях
Кристен Миллер
Елена Улиг
Elena Uhlig
Торстен Грассхофф
Paul T. Grasshoff
Джон Хопкинс
Jon Hopkins
Айла Фишер
Isla Fisher
Джейсон Лиггетт
Jason Liggett
Йохан Лотан
Jonah Lotan
Корделия Бугея
Cordelia Bugeja
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
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