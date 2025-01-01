Balem AbrasaxМоя мать заставила меня понять, что каждое человеческое общество — это пирамида, и что некоторые жизни всегда будут значить больше, чем другие. Лучше принять это, чем делать вид, что это не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Stinger Apini[Кейну]Ты идеальная охотничья машина: бесстрашная, неумолимая. Всю жизнь ты искала одно... а она там, внизу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caine WiseДля терсийцев, или людей с отсталых миров, бывает трудно услышать, что их планета — не единственная обитаемая планета во Вселенной.
Balem Abrasax[разводит руками]*Я создаю жизнь*! И уничтожаю её. Жизнь — акт потребления, Джупитер. Жить — значит потреблять. А люди на твоей планете — всего лишь ресурс, который ждёт превращения в капитал. И весь этот бизнес — лишь малая часть огромной и прекрасной машины, заданной эволюцией, предназначенной для одной цели... Создавать прибыль.
Калик Абрасакс[выходит из бассейна с омолаживающей жидкостью]У каждого из нас есть код для оптимального физического состояния. Проблема в том, что наши гены имеют срок годности, который передаётся нашим клеткам. Очень давно кто-то понял, как заменять изнашивающиеся клетки новыми. Сегодня это так же просто, как менять лампочку.
Калик АбрасаксВ вашем мире люди привыкли бороться за ресурсы... за нефть, минералы, землю. Но когда у тебя есть доступ к бескрайним просторам космоса, понимаешь — есть только один ресурс, за который стоит бороться... и даже убивать: время. Время — самый ценный ресурс во Вселенной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Джупитер ДжонсТехнически я — инопланетянка. И с точки зрения иммиграционной службы — нелегальная. Мои родители познакомились в Университете Санкт-Петербурга: он преподавал астрофизику, она — прикладную математику. Мама влюбилась в него, когда нашла почти замерзшим на берегу Невы, смотрящим на звёзды.
Stinger Apini[Кейн смотрит на Большое Красное Пятно Юпитера, задумчивый, встревоженный и испуганный. Спустя мгновение Стингер осторожно подходит к Кейну]Я знаю, из-за того, кто ты и что ты такое, ты не можешь это сказать... так что скажу за тебя.
Stinger Apini[Кейн смотрит на Стингера]Ты лгал в Содружестве, потому что ты Охотник...
Stinger Apini[Кейн смотрит на пол корабля, глаза полузакрыты и наполнены слезами]... который всю жизнь искал лишь одно. Ты прожил без этого так долго, что сама мысль о том, что ты, возможно, нашёл это... пугает тебя. Но не так сильно, как то, что...
Stinger Apini[указывает на Большое Красное Пятно Юпитера, Кейн поднимает глаза вверх]... что она там, в нескольких тоннах урагана; и если хочешь увидеть её снова, то слушай мой совет. Ты спускаешься туда и начинаешь копать.
Stinger Apini[Кейн начинает тяжело дышать, глаза полны слёз, он на мгновение смотрит на Стингера, затем быстро убегает искать истребитель]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Balem AbrasaxУдвойте охрану. Уничтожайте любой корабль, приближающийся к планете.
Titus AbrasaxЯ просматривал кое-какие старые бумаги матери и наткнулся на описание планеты, которую она называла самой редкой и красивой недвижимостью, что у неё когда-либо была. По-моему, она называла её...