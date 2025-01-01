Меню
Киноафиша Фильмы Восхождение Юпитер Цитаты из фильма Восхождение Юпитер

Цитаты из фильма Восхождение Юпитер

Jupiter Jones Будто моя внутренняя стрелка компаса всегда указывает прямо на мистера Неправильного. Может, это в генах. Может, со мной тоже что-то не так.
[подходя ближе]
Jupiter Jones А если это так... можно ли с этим что-то сделать?
Caine Wise [отступая] Ты теперь королевская особа. А я — Сплайс. Ты не понимаешь, что это значит, но... у меня больше общего с собакой, чем с тобой.
Jupiter Jones Я люблю собак. Всегда их любила.
Balem Abrasax Моя мать заставила меня понять, что каждое человеческое общество — это пирамида, и что некоторые жизни всегда будут значить больше, чем другие. Лучше принять это, чем делать вид, что это не так.
[из трейлера]
Stinger Apini [Кейну] Ты идеальная охотничья машина: бесстрашная, неумолимая. Всю жизнь ты искала одно... а она там, внизу.
Caine Wise Для терсийцев, или людей с отсталых миров, бывает трудно услышать, что их планета — не единственная обитаемая планета во Вселенной.
Jupiter Jones Должна быть анестезия. Это же точно сон.
Caine Wise В Протоколе говорится, что большинство терсийцев скажут, что это должен быть сон.
Jupiter Jones Да, потому что сон — единственный способ, чтобы это хоть как-то имело смысл.
Caine Wise По сравнению с чем? С мыслью, что ты — единственный разумный вид на единственной обитаемой планете во Вселенной, полной планет, число которых невозможно даже представить.
Balem Abrasax [сидит на троне, повернувшись спиной к Джупитеру] Тебе следовало остаться мёртвым.
Jupiter Jones [зло] Я не твоя мать.
Balem Abrasax [с насмешкой] Нет, моя мать никогда в жизни не мыла унитазы.
Jupiter Jones Возможно, в этом и была её проблема.
Balem Abrasax Моя мать... Моя мать научила меня тому, что нужно, чтобы править во Вселенной.
Jupiter Jones Убивая людей?
Balem Abrasax [разводит руками] *Я создаю жизнь*! И уничтожаю её. Жизнь — акт потребления, Джупитер. Жить — значит потреблять. А люди на твоей планете — всего лишь ресурс, который ждёт превращения в капитал. И весь этот бизнес — лишь малая часть огромной и прекрасной машины, заданной эволюцией, предназначенной для одной цели... Создавать прибыль.
Jupiter Jones Это что, летающие ботинки?
Caine Wise Они используют силу гравитации, перенаправляя её через дифференциальные уравнения, по которым можно скользить, как по волнам.
Jupiter Jones Ага. Услышала «гравитация» и «серфинг».
Caine Wise Вверх — сложно. Вниз — легко.
Jupiter Jones Спасибо. Вау.
Stinger Apini Ваше Величество...
[преклоняется перед Джупитер]
Калик Абрасакс [выходит из бассейна с омолаживающей жидкостью] У каждого из нас есть код для оптимального физического состояния. Проблема в том, что наши гены имеют срок годности, который передаётся нашим клеткам. Очень давно кто-то понял, как заменять изнашивающиеся клетки новыми. Сегодня это так же просто, как менять лампочку.
Юпитер Джонс Откуда берутся эти лампочки?
Калик Абрасакс Ты их выращиваешь.
Юпитер Джонс Как клоны?
Калик Абрасакс Нет. У клонов отсутствует генетическая пластичность. Несколько миллионов лет назад генетическая чума, вызванная клонированием, почти уничтожила весь человеческий род.
Юпитер Джонс Мне говорили, что Дом Абрасакс посеял Землю. Оттуда у вас это?
Калик Абрасакс Ваша Земля — очень малая часть огромной индустрии... Потрогай мою кожу.
Юпитер Джонс [трогает руку Калика] Вау.
Калик Абрасакс В вашем мире люди привыкли бороться за ресурсы... за нефть, минералы, землю. Но когда у тебя есть доступ к бескрайним просторам космоса, понимаешь — есть только один ресурс, за который стоит бороться... и даже убивать: время. Время — самый ценный ресурс во Вселенной.
[первые реплики]
Джупитер Джонс Технически я — инопланетянка. И с точки зрения иммиграционной службы — нелегальная. Мои родители познакомились в Университете Санкт-Петербурга: он преподавал астрофизику, она — прикладную математику. Мама влюбилась в него, когда нашла почти замерзшим на берегу Невы, смотрящим на звёзды.
Stinger Apini Нам нужен план.
Caine Wise Нам нужна огневая мощь.
Balem Abrasax Поймите меня, мистер Найт. Завтра я захвачу эту планету... раньше, чем она отберёт её у меня.
Caine Wise Где Киза? Она хотя бы слушала мою версию.
Stinger Apini Держись подальше от моей дочери.
[пинает его, когда он на земле]
Kiza Не втягивай меня в свои мужские заморочки с ухаживаниями.
[Кейн спасает Джупитер от смерти]
Jupiter Jones Кто ты?
Caine Wise Кейн Уайз. Я здесь, чтобы помочь тебе.
Diomika Tsing Если мы можем чем-то помочь, чтобы путешествие прошло легче, скажи нам.
Jupiter Jones Знаешь что, я чувствую себя немного слишком нарядно, так что если у тебя есть что-то, в что я могла бы переодеться. Сама. Пока не сплю.
[Джупитер смотрит назад в сторону Кейна]
Caine Wise Что?
Balem Abrasax Медленно.
[проигрывание сцены в операционной, где Кейна встречает Джупитер, замедляется, пока Балем движется вокруг неё]
Balem Abrasax Вот... ты... здесь...
[он наклоняется, чтобы посмотреть на Джупитер, которая парит в операционной]
Balem Abrasax Знаешь, бывают моменты, когда я действительно по тебе скучаю. Потому что никто не понимал эту вселенную так, как ты. Никто не понимал меня...
[его голос прерывается]
...как ты.
Jupiter Jones Где моя семья?
Chicanery Night Ну, мы все можем только надеяться, что с ними всё в порядке.
[смеётся с злой ухмылкой; Джупитер наносит ему сильный удар в лицо]
Chicanery Night Вижу, у тебя стандартный характер Абрасакса.
Balem Abrasax [Титиусу на недавно освоенной планете Залинтайр] Дом Абрасакс продолжает процветать, несмотря на то, что ты просрал наследство, брат.
Jupiter Jones Мне всё равно. Чем больше ты заботишься, тем больше мир находит способов причинить тебе боль из-за этого.
Seal and Signet Minister Вот ваш Кодекс поведения... и ваша Королевская комиссия по способам и средствам. И подайте это администратору Легиона для назначения в Королевскую гвардию. Понятно?
Jupiter Jones Хорошо.
Seal and Signet Minister Поздравляю, Ваше Величество... и мои глубочайшие соболезнования.
Jupiter Jones [ее улыбка исчезает] Спасибо?
Titus Abrasax Ложь — необходимость. Она источник смысла — веры и надежды. Честно говоря, ложь порой единственная причина, по которой я встаю с кровати.
Phylo Percadium [глядя на приближающийся космопорт] Добро пожаловать, ваше величество, в перенаселённую, гниющую клоаку, что мы скромно зовём домом.
[из трейлера]
Balem Abrasax Приведите её ко мне... *Сейчас*!
[последние реплики]
Caine Wise Готов?
Jupiter Jones Смотри.
[прыгает с Уиллис-Тауэр в ботинках на воздушной подушке]
Jupiter Jones [рассказчик] Проблема с астрологией? Полная ерунда.
Titus Abrasax Ты когда-нибудь видел жатву?
Kalique Abrasax О, нет. Никогда. Но слышала, что они не чувствуют боли. Всё довольно гуманно, насколько мне известно.
[повторяющаяся реплика]
Jupiter Jones Ненавижу свою жизнь.
Stinger Apini [Кейн смотрит на Большое Красное Пятно Юпитера, задумчивый, встревоженный и испуганный. Спустя мгновение Стингер осторожно подходит к Кейну] Я знаю, из-за того, кто ты и что ты такое, ты не можешь это сказать... так что скажу за тебя.
Stinger Apini [Кейн смотрит на Стингера] Ты лгал в Содружестве, потому что ты Охотник...
Stinger Apini [Кейн смотрит на пол корабля, глаза полузакрыты и наполнены слезами] ... который всю жизнь искал лишь одно. Ты прожил без этого так долго, что сама мысль о том, что ты, возможно, нашёл это... пугает тебя. Но не так сильно, как то, что...
Stinger Apini [указывает на Большое Красное Пятно Юпитера, Кейн поднимает глаза вверх] ... что она там, в нескольких тоннах урагана; и если хочешь увидеть её снова, то слушай мой совет. Ты спускаешься туда и начинаешь копать.
Stinger Apini [Кейн начинает тяжело дышать, глаза полны слёз, он на мгновение смотрит на Стингера, затем быстро убегает искать истребитель]
Balem Abrasax Удвойте охрану. Уничтожайте любой корабль, приближающийся к планете.
[кричит]
Balem Abrasax Вперёд!
Stinger Apini Ваше Величество, вы даже не представляете, на какие научные чудеса способны люди.
Jupiter Jones Почему эти люди не хотят делиться такими вещами?
Stinger Apini Делиться — это не сильная сторона вашего вида, Ваше Величество.
Jupiter Jones Подожди, ты говоришь, что твои люди убили динозавров?
Stinger Apini Технически, это твои люди, Величество.
Jupiter Jones Как один человек может владеть Землей?
Kalique Abrasax Это всего лишь планета, Джупитер.
Jupiter Jones Он на меня зол?
Stinger Apini Когда он зол, ты сразу это поймёшь.
Stinger Apini Пчёлы не похожи на людей. Они не сомневаются и не задаются вопросами. Пчёлы не лгут.
Jupiter Jones Говорю тебе: я никто.
Caine Wise Балем Абрасакс не снесет целый город ради никого.
Razo Нам нужно предупредить лорда Балема.
Ibis Нужно... но ты мне доверяешь?
Titus Abrasax Я просматривал кое-какие старые бумаги матери и наткнулся на описание планеты, которую она называла самой редкой и красивой недвижимостью, что у неё когда-либо была. По-моему, она называла её...
Balem Abrasax Земля.
Titus Abrasax Земля. Это была часть твоего наследства, не так ли, брат? Меня тронуло её описание, и я подумал, может, ты не прочь с ней расстаться.
Kalique Abrasax Титус, ты хоть в бумаги заглядывал? Эта планета стоит больше всех твоих владений вместе взятых.
Titus Abrasax Правда? Я и не знал.
Jupiter Jones Я просто не припомню, чтобы Золушка рвала. Помню, как она с мышами танцевала.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мила Кунис
Мила Кунис
Mila Kunis
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Channing Tatum
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Eddie Redmayne
Шон Бин
Шон Бин
Sean Bean
Таппенс Мидлтон
Таппенс Мидлтон
Tuppence Middleton
Шарлотта Бомонт
Шарлотта Бомонт
Charlotte Beaumont
Никки Амука-Бёрд
Никки Амука-Бёрд
Nikki Amuka-Bird
Эдвард Хогг
Edward Hogg
Терри Гиллиам
Терри Гиллиам
Terry Gilliam
Дуглас Бут
Дуглас Бут
Douglas Booth
Рамон Тикарам
Рамон Тикарам
Ramon Tikaram
Пэ Ду-на
Пэ Ду-на
Bae Doo-na
Дэвид Аджала
David Ajala
