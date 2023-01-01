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Восхождение Юпитер Восхождение Юпитер
Киноафиша Фильмы Восхождение Юпитер Награды и номинации фильма Восхождение Юпитер
Jupiter Ascending Восхождение Юпитер 2014 / США
5.2 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Награды и номинации фильма Восхождение Юпитер

Вся информация о фильме
Золотая малина 2016 Золотая малина 2016
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
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2023, США, драма
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