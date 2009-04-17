Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Диван
Diva
Диван, 2009
2009 / Бразилия
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Жанр:
комедия
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Это история женщины, матери, чья жизнь полностью меняется, как только она решает обратиться к психоаналитику. Фильм создан по мотивам одноименной театральной пьесы, поставленной в свою очередь по роману Марты Медейрос.
Развернуть
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2009
Премьера в мире
17 апреля 2009
Возраст
18+
Режиссер
Жозе Алваренга мл.
В ролях
Лилиа Кабрал
Жозе Майер.
Кайя Реймонд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Диван
Хочу тебя
(2020)
4.6
Мальчик, приручивший ветер
(2019)
7.6153846
Нормальные
(2003)
6.6666665
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
13
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Related video
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить