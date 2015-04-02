Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Блуждающая Земля 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Восхождение Юпитер
Отзывы о фильме «Восхождение Юпитер»
Jupiter Ascending
Восхождение Юпитер
2014 / США
Трейлер
5.2
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Восхождение Юпитер»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Ну зачем же Татум!!!!!!!!!!!! ??????? ✊ Лана кажется влюбилась
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Трейлер. Гламурненько.
Jupiter Ascending Trailer Official Warner Bros.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 25/12/2013 - 23:55:04
моей бабуле Татум тоже нравится. Она называет его Чайник (транскрипция такая).
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Экзорцист
16 октября 2015, 22:10
Фильм кусок говна
16 октября 2015, 22:10
0
0
Ответить
Ingvars
23 октября 2015, 00:48
Сходил сегодня вечером. Зал был полон. Как и всем, судя по реакции фильм очень понравился!
23 октября 2015, 00:48
0
0
Ответить
fanbunga
23 октября 2015, 00:48
Я заранее решила, что Вачовски прощу любую лажу. За Матрицу.
Оказалось, прощать особо и нечего. Пусть и не в лучшей форме, но это они.
Так что, думаю, если вам не нравится Юпитер, то вы просто не любите Вачовски.
Ответ на сообщение peacefrog от 05/02/2015 - 17:53:55
The Wachowskis сняли пародию на свою Матрицу
Пародия уже была. Со словом "перезагрузка" в названии.
23 октября 2015, 00:48
0
0
Ответить
3lik
24 октября 2015, 01:35
да уж - Розовые сопли! местами урывки несуразицы - - но думаю Дефочки - будут верищать и облизывать экран ))) ✊ ✊ ✊
24 октября 2015, 01:35
0
0
Ответить
Swi4e1
24 октября 2015, 01:35
Ну и ХАВНООООО.......... Бред какой то сняли пипец ✊ . Столько ждал этого фильма и на тебе ... полная ахинея.
Фильм просто не о чём , сценарий бредовый , скучный.
2/10 ✊
24 октября 2015, 01:35
0
0
Ответить
Toporock
24 октября 2015, 01:35
Цитата (StasO, 11/02/2015 - 02:36:52):
Последний раз когда Топорок говорил
Повторяюсь✊ ✊
24 октября 2015, 01:35
0
0
Ответить
Toporock
24 октября 2015, 01:40
Цитата (eremeev, 09/02/2015 - 03:06:22):
Экшн-сцены чаще всего сильно затянуты, особенно уже в первые полчаса с разносом Чикаго - выть хочется от нее.
Это самое стоящие в этом фильме. 8 минутная сцена боя, потом погони, снята очень динамично, напоминает погоню из второй Матрицы. Сделана сцена\сцены, что придраться не к чему. Тут высший пилотаж постановщика и спец эффектов. Другой момент, что стрельба из лазеров и прочей энергетической мерзости, в разы уступает стрельбе из огнестрельного оружия. То есть Звездные Войны, наступят на теже грабли что и Вачовски, помяните мое слово..
24 октября 2015, 01:40
0
0
Ответить
Очевидец
24 октября 2015, 01:40
Как бы сюжет, как бы игра актёров, как бы зрелищность и в итоге как бы фильм. Это новое достижение в технологии производства массовой продукции - таких фильмов, "никаких и ни о чём" можно наштамповать сотни. Кто не сможет посмотреть, смотрите: "Звёздные войны. Эпизод 1", "Звёздные врата", "Супербратья Марио", "Хроники Риддика" и др. и фильм прошлого года, про дерево которое представляется: " Я Грут ", название которого уже не помню. Единственное светлое пятно в фильме - это Мила Кунис. Роль "Ничего не понимаю" (что происходит)" ей явно удалась.✊
3/10
24 октября 2015, 01:40
0
0
Ответить
Андрей
24 октября 2015, 01:40
смотрел в кино в 3Д!
самый сраный фильм в жанре фантастика, на моей памяти! даже ТВ3 не возьмёт себе в эфир!
сюжета просто нет!!! диалоги между Кунис и Татум - просто тупые!(в зале, пару раз, после их диалогов в слух звучал вопрос "чтооо?") ✊ ✊
вопросов по сюжету море...
так хотел посмотреть и разочарован!
24 октября 2015, 01:40
0
0
Ответить
Bladevita
25 октября 2015, 01:20
Если бы фильм снял кто-то другой, вообще вопросов бы не было, хороший крепкий мейнстримовский блокбастер, развлекуха в общем.Но после "Облачного атласа" как-то не по себе, может Вачовски просто устали, и решили передохнуть на "Восхождении Юпитер", а может мысль настолько глубока, что простым смертным не дано понять✊
25 октября 2015, 01:20
0
0
Ответить
Toporock
25 октября 2015, 22:56
Вы все "Спиди Гонщика" не видели ✊ ✊ ✊ . У Вачовских, явно превалирует воображение над всем. Над здравым смыслом даже. Но они одни из лидеров по спецухе, особенно в движении. Стоит многим и многим поучиться у них.
Согласен с Фрогом тут полностью, даже не буду повторяться.
Из актеров только Бален удался, удался вопреки даже, а не благодаря✊
6\10
25 октября 2015, 22:56
0
0
Ответить
Шверценберг
25 октября 2015, 23:01
Первая половина фильма ужасна. Завязка какая-то нелепая , некоторые экшен сцены непонятно зачем.. В общем обычная сказка для девочек-подростков( прилетел принц на антигравитационных ботинках и осчастливил бедную королеву чистки сортиров). Кстати Шон Бин дожил до финальных титров. К чему бы это?✊
25 октября 2015, 23:01
0
0
Ответить
Ксюша Сабор
16 августа 2016, 16:38
Фильм не разочаровал. Великолепные спецэффекты, хороший актёрский состав, не жалко потраченного времени. Ещё мне очень понравилось свадебное платье Юпитер!
16 августа 2016, 16:38
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Проклятие: Посвящение
4 комментария
Барби
2 комментария
Вайн емес кино
1 комментарий
Три мушкетёра: Д’Артаньян
4 комментария
Джон Уик 4
38 комментариев
Я хочу! Я буду!
6 комментариев
Поехавшая
54 комментария
Моё прекрасное несчастье
4 комментария
Аватар 2: Путь воды
187 комментариев
Тетрис
4 комментария
Три мушкетера
6 комментариев
На солнце, вдоль рядов кукурузы
42 комментария
Последнее королевство: Семь королей должны умереть
1 комментарий
Коты Эрмитажа
18 комментариев
Кошмар
1 комментарий
Приключения аргонавтов
4 комментария
Форсаж 10
8 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2 комментария
Бюро магических услуг
4 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Бюро магических услуг
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, фэнтези
Принц пустыни
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Jupiter Ascending Trailer Official Warner Bros.
моей бабуле Татум тоже нравится. Она называет его Чайник (транскрипция такая).
Оказалось, прощать особо и нечего. Пусть и не в лучшей форме, но это они.
Так что, думаю, если вам не нравится Юпитер, то вы просто не любите Вачовски.
Ответ на сообщение peacefrog от 05/02/2015 - 17:53:55
The Wachowskis сняли пародию на свою Матрицу
Пародия уже была. Со словом "перезагрузка" в названии.
Фильм просто не о чём , сценарий бредовый , скучный.
2/10 ✊
Повторяюсь✊ ✊
Это самое стоящие в этом фильме. 8 минутная сцена боя, потом погони, снята очень динамично, напоминает погоню из второй Матрицы. Сделана сцена\сцены, что придраться не к чему. Тут высший пилотаж постановщика и спец эффектов. Другой момент, что стрельба из лазеров и прочей энергетической мерзости, в разы уступает стрельбе из огнестрельного оружия. То есть Звездные Войны, наступят на теже грабли что и Вачовски, помяните мое слово..
3/10
самый сраный фильм в жанре фантастика, на моей памяти! даже ТВ3 не возьмёт себе в эфир!
сюжета просто нет!!! диалоги между Кунис и Татум - просто тупые!(в зале, пару раз, после их диалогов в слух звучал вопрос "чтооо?") ✊ ✊
вопросов по сюжету море...
так хотел посмотреть и разочарован!
Согласен с Фрогом тут полностью, даже не буду повторяться.
Из актеров только Бален удался, удался вопреки даже, а не благодаря✊
6\10
Авторизация по e-mail