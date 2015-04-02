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Восхождение Юпитер Восхождение Юпитер
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Jupiter Ascending Восхождение Юпитер 2014 / США
5.2 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Восхождение Юпитер»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ну зачем же Татум!!!!!!!!!!!! ??????? ✊ Лана кажется влюбилась
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Трейлер. Гламурненько.






Jupiter Ascending Trailer Official Warner Bros.





2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 25/12/2013 - 23:55:04






моей бабуле Татум тоже нравится. Она называет его Чайник (транскрипция такая).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Экзорцист 16 октября 2015, 22:10
Фильм кусок говна
16 октября 2015, 22:10 Ответить
Ingvars 23 октября 2015, 00:48
Сходил сегодня вечером. Зал был полон. Как и всем, судя по реакции фильм очень понравился!
23 октября 2015, 00:48 Ответить
fanbunga 23 октября 2015, 00:48
Я заранее решила, что Вачовски прощу любую лажу. За Матрицу.

Оказалось, прощать особо и нечего. Пусть и не в лучшей форме, но это они.

Так что, думаю, если вам не нравится Юпитер, то вы просто не любите Вачовски.



Ответ на сообщение peacefrog от 05/02/2015 - 17:53:55


The Wachowskis сняли пародию на свою Матрицу

Пародия уже была. Со словом "перезагрузка" в названии.
23 октября 2015, 00:48 Ответить
3lik 24 октября 2015, 01:35
да уж - Розовые сопли! местами урывки несуразицы - - но думаю Дефочки - будут верищать и облизывать экран ))) ✊ ✊ ✊
24 октября 2015, 01:35 Ответить
Swi4e1 24 октября 2015, 01:35
Ну и ХАВНООООО.......... Бред какой то сняли пипец ✊ . Столько ждал этого фильма и на тебе ... полная ахинея.

Фильм просто не о чём , сценарий бредовый , скучный.



2/10 ✊
24 октября 2015, 01:35 Ответить
Toporock 24 октября 2015, 01:35
Цитата (StasO, 11/02/2015 - 02:36:52):Последний раз когда Топорок говорил



Повторяюсь✊ ✊
24 октября 2015, 01:35 Ответить
Toporock 24 октября 2015, 01:40
Цитата (eremeev, 09/02/2015 - 03:06:22):Экшн-сцены чаще всего сильно затянуты, особенно уже в первые полчаса с разносом Чикаго - выть хочется от нее.



Это самое стоящие в этом фильме. 8 минутная сцена боя, потом погони, снята очень динамично, напоминает погоню из второй Матрицы. Сделана сцена\сцены, что придраться не к чему. Тут высший пилотаж постановщика и спец эффектов. Другой момент, что стрельба из лазеров и прочей энергетической мерзости, в разы уступает стрельбе из огнестрельного оружия. То есть Звездные Войны, наступят на теже грабли что и Вачовски, помяните мое слово..
24 октября 2015, 01:40 Ответить
Очевидец 24 октября 2015, 01:40
Как бы сюжет, как бы игра актёров, как бы зрелищность и в итоге как бы фильм. Это новое достижение в технологии производства массовой продукции - таких фильмов, "никаких и ни о чём" можно наштамповать сотни. Кто не сможет посмотреть, смотрите: "Звёздные войны. Эпизод 1", "Звёздные врата", "Супербратья Марио", "Хроники Риддика" и др. и фильм прошлого года, про дерево которое представляется: " Я Грут ", название которого уже не помню. Единственное светлое пятно в фильме - это Мила Кунис. Роль "Ничего не понимаю" (что происходит)" ей явно удалась.✊

3/10
24 октября 2015, 01:40 Ответить
Андрей 24 октября 2015, 01:40
смотрел в кино в 3Д!

самый сраный фильм в жанре фантастика, на моей памяти! даже ТВ3 не возьмёт себе в эфир!

сюжета просто нет!!! диалоги между Кунис и Татум - просто тупые!(в зале, пару раз, после их диалогов в слух звучал вопрос "чтооо?") ✊ ✊

вопросов по сюжету море...

так хотел посмотреть и разочарован!
24 октября 2015, 01:40 Ответить
Bladevita 25 октября 2015, 01:20
Если бы фильм снял кто-то другой, вообще вопросов бы не было, хороший крепкий мейнстримовский блокбастер, развлекуха в общем.Но после "Облачного атласа" как-то не по себе, может Вачовски просто устали, и решили передохнуть на "Восхождении Юпитер", а может мысль настолько глубока, что простым смертным не дано понять✊
25 октября 2015, 01:20 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 22:56
Вы все "Спиди Гонщика" не видели ✊ ✊ ✊ . У Вачовских, явно превалирует воображение над всем. Над здравым смыслом даже. Но они одни из лидеров по спецухе, особенно в движении. Стоит многим и многим поучиться у них.

Согласен с Фрогом тут полностью, даже не буду повторяться.

Из актеров только Бален удался, удался вопреки даже, а не благодаря✊



6\10
25 октября 2015, 22:56 Ответить
Шверценберг 25 октября 2015, 23:01
Первая половина фильма ужасна. Завязка какая-то нелепая , некоторые экшен сцены непонятно зачем.. В общем обычная сказка для девочек-подростков( прилетел принц на антигравитационных ботинках и осчастливил бедную королеву чистки сортиров). Кстати Шон Бин дожил до финальных титров. К чему бы это?✊
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Ксюша Сабор 16 августа 2016, 16:38
Фильм не разочаровал. Великолепные спецэффекты, хороший актёрский состав, не жалко потраченного времени. Ещё мне очень понравилось свадебное платье Юпитер!
16 августа 2016, 16:38 Ответить
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