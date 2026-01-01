Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Четырнадцать часов Награды и номинации фильма Четырнадцать часов

Награды и номинации фильма Четырнадцать часов 1951

Оскар 1952 Оскар 1952
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1951 Венецианский кинофестиваль 1951
Golden Lion
Номинант
