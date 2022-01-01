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Четырнадцать часов
Киноафиша Фильмы Четырнадцать часов Четырнадцать часов, 1951: актеры и роли
Fourteen Hours Четырнадцать часов 1951 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Четырнадцать часов, 1951: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Генри Хэтэуэй Henry Hathaway
В ролях
Пол Дуглас Paul Douglas Ричард Бейсхарт Richard Basehart Барбара Бел Геддес Barbara Bel Geddes Дебра Пейджит Debra Paget Грэйс Келли Грэйс Келли Grace Patricia Kelly Агнес Мурхед Agnes Moorehead
Одна
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Главная роль
Главная роль
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