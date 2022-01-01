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Моя гейша Моя гейша
Киноафиша Фильмы Моя гейша Моя гейша, 1962: актеры и роли
My Geisha Моя гейша 1962 / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Моя гейша, 1962: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джек Кардифф Jack Cardiff
В ролях
Ширли МакЛэйн Ширли МакЛэйн Shirley MacLaine Ив Монтан Ив Монтан Yves Montand Роберт Каммингс Robert Cummings Эдвард Дж. Робинсон Эдвард Дж. Робинсон Edward G. Robinson Йоко Тани Yoko Tani
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Главная роль
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