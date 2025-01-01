Бак Что, ты сегодня утром пару рюмок выпил? А? Да, кажется, выпил.

Путер-Клоун Ты кто, мать Кабрини? Никогда не трогаешь этот напиток?

Бак Нет, нет. Просто я бы не пил, если бы собирался развлекать детей. Понимаешь?

Путер-Клоун Я не собираюсь выслушивать эту хрень от тебя. Знаешь, кто я? В мире местных домашних развлечений я — бог!

Бак Залезай в свою мышь и убирайся отсюда.

Путер-Клоун Эй, ты, дай-ка я тебе кое-что скажу, ты ничтожный лжец и п*****с.