Buck RussellЯ не думаю, что хочу знать шестилетнего ребёнка, который не мечтает и не дурачится. И уж точно не хочу знать того, кто серьёзно относится к учёбе. У меня нет диплома, у меня даже нет работы. Но я вижу хорошего ребёнка, когда его вижу. Потому что все дети хорошие, пока высохшие, мозгопустые т###ы вроде тебя не тянут их вниз и не убеждают, что они никчёмные. Только посмей нахмуриться на мою племяшку или любого другого ребёнка из этой школы — я услышу об этом и приду за тобой!
[родинка Ани]
Buck RussellВозьми эту четвертак, сгоняй в центр и пусть крыса тебе эту штуку с лица сгрызёт! Хорошего дня, мадам.
Bug[саркастично]Слышал когда-нибудь про техобслуживание? Хи-хи-хи-хи-хи.
Buck[тоже саркастично]А, хе-хе-хе. Слышал про ритуальное убийство? А, хе-хе-хе-хе-хе!
BugЯ не понимаю.
Buck[серьёзным тоном]Если ещё раз в общественном месте начнёшь грызть ей лицо, сам станешь таким. А, хе-хе-хе-хе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[на встрече с заместителем директора, у которой на лице большой некрасивый нарост]
AnitaЯ Анита Хоаргарт.
Buck Russell[пристально смотрит на него]Я Бак Меланома. Родинка Моли Рассел. Не её родинка. Не её родинка! Я... я и есть эта родинка. Она — моя опухоль. Мой... мой нарост. Моя... эм, прыщ. Я Дядюшка Родинка. Просто старый Бак "Родинка" Рассел. Вот как меня называют, или Голова Меланома. Так меня и будут звать. "Идёт Голова Меланома." Я — д... дядюшка! Дядюшка Мейзи Рассел!
BuckМы просто ехали мимо, решили мороженого взять. Может, хочешь с нами?
TiaЯ же сказала, что буду дома в десять. А еще даже не девять!
BuckКто говорил о десяти? Я просто думал, может, мороженого с нами съешь. Может, твой Баг тоже присоединится. Поговорим, как зарыть топор войны. Ты знаешь, что такое топор войны, да, Баг?
BugЭто топор?
BuckЧто-то вроде того, да-да. У меня в машине есть, хочешь — покажу.
Bug[начинает пугаться]Я пас.
BuckЛадно. Я его всегда ношу — мало ли когда пригодится. Ситуация бывает — допустим, кто-то выпил и собирается везти близкого... Тогда я хочу знать, что он у меня есть. Не чтобы убить, нет. Чтобы покалечить. Немного с плеча сбить. Свиш! Локоть. Шлёп! Немного мяса с колена сбрить. Фвап! Оооо! У тебя оба колена есть? Я свои держу острыми, как бритву. Достаточно острыми, чтобы побриться. Говорят, я даже комара могу обрезать. Ты же не комар, Баг? Погоди, баг, комар — есть сходство? Воу, кажется, есть! Ха-ха-ха. Понимаешь, о чём я? Вроде нет. Я сейчас вернусь. Хе-хе-хе-хе.
MilesДа. Ты даже можешь почувствовать мою зубную щётку.
BuckЗнаешь, у меня есть друг, который работает в криминалистической лаборатории при полиции. Я могу отдать ему твою зубную щётку, и он проверит, действительно ли ты чистил зубы, или просто подержал щётку под краном.
[Майлс представляет, как звучат сирены, Бак уходит]
Maisy RussellЕсли это правда, нам действительно придётся начать чистить зубы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Buck[пытается уговорить Тиа пойти с ним играть в боулинг]Мы уже устраивали битву характеров. Все козыри на моей стороне. Ты опять проиграешь.
Buck RussellНет? Много кто ненавидит эту шляпу. Она бесит многих, только взглянешь на неё. А я тебе по дороге в школу расскажу историю про неё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Buck[пытается открыть стиральную машину]Мне что, грязно с тобой разговаривать? Давай! Откройся для папочки! Сейчас загрузю тебя до отказа! Поехали! Давай, легко и просто. Ааах! Давай, поехали! Ах! Получай! Получай! Давай! Тебе же не хочется ломик, правда? Давай! Откройся! Угх! Я загружу тебя, хочешь ты того или нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ТиаТы вообще понимаешь, как это стыдно? Ты едешь со мной прямо к моей школе, где тебя все увидят? Не могу поверить, что мы родственники.
БакТак что просто убери эту длинную палку из своего задa, девочка, и мы поладим.
Chanice KobolowskiЛадно, ладно. Бак, я тебя люблю. Я не могу с собой справиться. Я хочу выйти замуж. Я хочу иметь семью. Я хочу сделать это с тобой! Но, знаешь, время не ждёт. Мне бы хотелось услышать топот маленьких ножек, прежде чем я умру.
Buck Russell[По пути к брату]Ох, эти ребята. Давно я их не видел. Тии где-то девять лет. Девять, может десять. Ох, и двое новых. Это, э-э, Ларри и э-э. Ларри и э-э. Э-э, Бетси. Бетси, э-э, Дженнифер. Дженнифер. Ларри и Дженнифер. Ох, ёлки-палки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Чэнис слушает сообщение на автоответчике от Бака]
BuckЯ всё время думаю о тех двух ямочках на твоей попе. Ха-ха-ха.
Buck[перекладывая огромный блин]Здесь мы отделяем мужчин от мальчишек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob RussellА как насчёт Бэка? Я уверен, ему будет несложно посидеть с детьми.
Cindy RussellСейчас не время говорить про твоего брата. Я не хочу, чтобы он здесь был.
Bob RussellПросто мысль.
Cindy RussellОн не женат. У него нет детей. Он даже не работает!
Bob RussellОн немного странный. Но он ответственный и он — семья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Buck[в трубку]Привет, Бобби, нам бы реально надо как-нибудь встретиться. Я с тех пор, как ты переехал, ни разу не был у вас в новом доме. Кстати, хочу извиниться за прошлый год, когда был у вас в старом доме из-за тех кустов. Я и представить не мог, что они так вспыхнут. Ты был прав. Мне не следовало ставить мангал так близко.
TiaПривет, мама. В следующий раз, когда ты уедешь посреди ночи, почему бы тебе не нанять убийцу, чтобы присмотреть за домом? Этот парень — шут, он пьёт, а сегодня он просто сбежал и оставил Майлза с Мэйси одних.
AnitaЯ проработала педагогом 31,3 года, и за это время видела много неудачников. Говорю "неудачников", потому что в начальной школе мы имеем дело ещё не с до конца сформировавшимися личностями. Я вижу неудачника, когда смотрю на твою племянницу. Она мечтательница, болтушка, лёгкомысленная девчонка. И, честно говоря, мне кажется, что она ни в жизни, ни в учёбе особо не старается.
Cindy RussellУгу. Все мы немного устали от твоей игры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. HatfieldЧёрт побери! Сейчас два часа ночи!
Bob RussellИзвините, мистер Хэтфилд!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob RussellБак, это брат Синди. У папы сердечный приступ, нам нужно срочно в Индианаполис, но нужен кто-то, кто присмотрит за детьми, если ты не занят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
buckМне нужно было попасть в одно очень важное место сегодня вечером. Для твоего отца это может быть пустяком, но на этом я зарабатываю на жизнь. Мне всё равно, что скажут твои родители, я должен взять вас с собой сегодня вечером. На ипподром
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cindy RussellСейчас не время обсуждать твоего брата, я не хочу, чтобы он слышал. Он не женат, у него нет детей, он даже не работает, эти отборные отбросы, с которыми он тусуется, эта женщина, что продаёт шины. Лошадиные бега, азартные игры. Он не из тех, с кем я чувствую себя спокойно, оставляя детей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BugЭтот номер занят, я сказал, этот номер занят. Если кто-то откроет, я дам этому кому-то п#зду.