Киноафиша Фильмы Дядюшка Бак Цитаты из фильма Дядюшка Бак

Цитаты из фильма Дядюшка Бак

Buck Russell Я не думаю, что хочу знать шестилетнего ребёнка, который не мечтает и не дурачится. И уж точно не хочу знать того, кто серьёзно относится к учёбе. У меня нет диплома, у меня даже нет работы. Но я вижу хорошего ребёнка, когда его вижу. Потому что все дети хорошие, пока высохшие, мозгопустые т###ы вроде тебя не тянут их вниз и не убеждают, что они никчёмные. Только посмей нахмуриться на мою племяшку или любого другого ребёнка из этой школы — я услышу об этом и приду за тобой!
[родинка Ани]
Buck Russell Возьми эту четвертак, сгоняй в центр и пусть крыса тебе эту штуку с лица сгрызёт! Хорошего дня, мадам.
Miles Где ты живёшь?
Buck В городе.
Miles У тебя есть дом?
Buck Квартира.
Miles Своя или снимаешь?
Buck Снимаю.
Miles Чем зарабатываешь?
Buck Разными делами.
Miles Где у тебя офис?
Buck Его нет.
Miles Почему?
Buck Не нужен он мне.
Miles Где твоя жена?
Buck Жены нет.
Miles Почему?
Buck Длинная история.
Miles У тебя есть дети?
Buck Нет, нет.
Miles Почему?
Buck Ещё длиннее история.
Miles Ты брат моего отца?
Buck Какой у тебя рекорд по подряд идущим вопросам?
Miles 38.
Buck Да, я брат твоего отца.
[Подъезжает побитая старая машина Бака]
Bug [саркастично] Слышал когда-нибудь про техобслуживание? Хи-хи-хи-хи-хи.
Buck [тоже саркастично] А, хе-хе-хе. Слышал про ритуальное убийство? А, хе-хе-хе-хе-хе!
Bug Я не понимаю.
Buck [серьёзным тоном] Если ещё раз в общественном месте начнёшь грызть ей лицо, сам станешь таким. А, хе-хе-хе-хе!
[на встрече с заместителем директора, у которой на лице большой некрасивый нарост]
Anita Я Анита Хоаргарт.
Buck Russell [пристально смотрит на него] Я Бак Меланома. Родинка Моли Рассел. Не её родинка. Не её родинка! Я... я и есть эта родинка. Она — моя опухоль. Мой... мой нарост. Моя... эм, прыщ. Я Дядюшка Родинка. Просто старый Бак "Родинка" Рассел. Вот как меня называют, или Голова Меланома. Так меня и будут звать. "Идёт Голова Меланома." Я — д... дядюшка! Дядюшка Мейзи Рассел!
Miles В твоём носу волос больше, чем у моего папы.
Buck Как мило с твоей стороны заметить.
Miles Я же ребёнок — это моя работа.
Buck Этот парень — хищник, а ты — его добыча.
Tia Правда?
Buck Ещё бы.
Tia А откуда ты знаешь?
Buck В моём возрасте я уже катал таких, как ты. Красивая мордашка, да и характерок имеется.
Tia Советую тебе не лезть в мою личную жизнь!
Buck А твои родители не лезут в твою личную жизнь?
Tia Они ничего не знают о моей личной жизни.
Buck Они встречали твой twiddle-dink?
Tia Его зовут Баг.
Buck [смеётся] Первый или последний?
Tia Первый!
Buck А его фамилия — Спрей?
Tia Тебе-то что, Бак!
Buck Ну надо же, сейчас явно берут всех подряд в чирлидерши.
Tia Что ты здесь делаешь?
Buck Мы просто ехали мимо, решили мороженого взять. Может, хочешь с нами?
Tia Я же сказала, что буду дома в десять. А еще даже не девять!
Buck Кто говорил о десяти? Я просто думал, может, мороженого с нами съешь. Может, твой Баг тоже присоединится. Поговорим, как зарыть топор войны. Ты знаешь, что такое топор войны, да, Баг?
Bug Это топор?
Buck Что-то вроде того, да-да. У меня в машине есть, хочешь — покажу.
Bug [начинает пугаться] Я пас.
Buck Ладно. Я его всегда ношу — мало ли когда пригодится. Ситуация бывает — допустим, кто-то выпил и собирается везти близкого... Тогда я хочу знать, что он у меня есть. Не чтобы убить, нет. Чтобы покалечить. Немного с плеча сбить. Свиш! Локоть. Шлёп! Немного мяса с колена сбрить. Фвап! Оооо! У тебя оба колена есть? Я свои держу острыми, как бритву. Достаточно острыми, чтобы побриться. Говорят, я даже комара могу обрезать. Ты же не комар, Баг? Погоди, баг, комар — есть сходство? Воу, кажется, есть! Ха-ха-ха. Понимаешь, о чём я? Вроде нет. Я сейчас вернусь. Хе-хе-хе-хе.
[уходит]
Tia Извини.
Bug Слушай, тебе лучше уходить. Я не хочу, чтобы он на меня с топором кидался.
Tia Он только болтает.
[Бак достаёт маленький топор из машины]
Buck Вот он! Подойди, я покажу. Может, позже. Ладно.
Бак Что, ты сегодня утром пару рюмок выпил? А? Да, кажется, выпил.
Путер-Клоун Ты кто, мать Кабрини? Никогда не трогаешь этот напиток?
Бак Нет, нет. Просто я бы не пил, если бы собирался развлекать детей. Понимаешь?
Путер-Клоун Я не собираюсь выслушивать эту хрень от тебя. Знаешь, кто я? В мире местных домашних развлечений я — бог!
Бак Залезай в свою мышь и убирайся отсюда.
Путер-Клоун Эй, ты, дай-ка я тебе кое-что скажу, ты ничтожный лжец и п*****с.
[Бак бьёт его, тот поднимается как надувной клоун, Путер стонет, Бак бьёт его снова]
Buck Во сколько мне тебя забрать после школы?
Tia Не парься! Я поеду с друзьями.
Buck Нет, у меня свои приказы. Во сколько?
Tia Ты правда такой тупой? Я сказала, что поеду с друзьями. Я всегда так езжу.
Buck Ладно, я позвоню в школу, узнаю, во сколько заканчиваются занятия, и встречу тебя здесь.
Tia Давай, звони в школу. Меня здесь не будет.
Buck Если ты сегодня меня продинамишь, завтра я приеду в халате и пижаме, провожу тебя до школы и в первый класс. Четыре часа нормально?
Buck Ты почистил зубы?
Miles Да. Ты даже можешь почувствовать мою зубную щётку.
Buck Знаешь, у меня есть друг, который работает в криминалистической лаборатории при полиции. Я могу отдать ему твою зубную щётку, и он проверит, действительно ли ты чистил зубы, или просто подержал щётку под краном.
[Майлс представляет, как звучат сирены, Бак уходит]
Maisy Russell Если это правда, нам действительно придётся начать чистить зубы.
Buck [пытается уговорить Тиа пойти с ним играть в боулинг] Мы уже устраивали битву характеров. Все козыри на моей стороне. Ты опять проиграешь.
Tia Попробуй меня.
Buck Как тебе идея провести несколько ночей, гадая, не побреет ли твой сумасшедший безработный дядя тебе голову, пока ты спишь? Увидимся в машине.
Buck Знаешь, есть один семейный неудачник, который тебя очень любит.
Tia [плачет] Прости меня.
Buck Да брось. Не за что извиняться. Я просто рад, что снова тебя встретил.
Учительница Мейзи Кто-нибудь хочет рассказать классу какую-нибудь историю о том, что случилось на этой неделе?
[Мейзи поднимает руку]
Учительница Мейзи Мейзи?
Мейзи Расселл Мой дядя грел наши носки в микроволновке, а собака час стояла у дивана и рвала.
Учительница Мейзи Правда?
Мейзи Расселл Ага.
Учительница Мейзи Зачем твой дядя грел носки в микроволновке?
Мейзи Расселл Он не может заставить чёртову стиралку работать.
Учительница Мейзи Богохульница!
Tia Russell [кушая китайскую еду навынос] Какой замечательный ужин, мама. Откуда ты берёшь время?
[Майлз пялится на свой праздничный завтрак]
Buck Russell Ты бы видел этот тост. Я даже не смог его пронести через дверь.
Buck Russell Сколько раз в день собака ест?
Cindy Russell Как ты думаешь, сколько?
Buck Russell Не знаю, четыре или пять.
Cindy Russell Она ест один раз в день.
Buck Russell Ты думаешь, она меня ненавидит?
Maisy Russell Сильно.
Buck Russell Правда? Ты думаешь, из-за шляпы?
Maisy Russell Нет.
Buck Russell Нет? Много кто ненавидит эту шляпу. Она бесит многих, только взглянешь на неё. А я тебе по дороге в школу расскажу историю про неё.
Buck [пытается открыть стиральную машину] Мне что, грязно с тобой разговаривать? Давай! Откройся для папочки! Сейчас загрузю тебя до отказа! Поехали! Давай, легко и просто. Ааах! Давай, поехали! Ах! Получай! Получай! Давай! Тебе же не хочется ломик, правда? Давай! Откройся! Угх! Я загружу тебя, хочешь ты того или нет!
Тиа Ты вообще понимаешь, как это стыдно? Ты едешь со мной прямо к моей школе, где тебя все увидят? Не могу поверить, что мы родственники.
Бак Так что просто убери эту длинную палку из своего задa, девочка, и мы поладим.
Тиа Можно задать тебе личный вопрос?
Бак Конечно.
Тиа Тебя когда-нибудь кто-нибудь так же унижал?
[долгая пауза, Бак смотрит вверх, потом вниз, по сторонам, пытаясь вспомнить и обдумывая вопрос Тии, затем снова встречается с ней взглядом]
Бак Нет.
Buck [пытается вытащить из кустов шипящую и дерущуюся кошку] Давай же.
[забирает кошку в дом]
Buck Эй, кто кошку выпустил?
Maisey Russell У нас нет кошки.
Buck [выносит кошку обратно] Геть!
[Майлз и Мейзи смотрят, как Тия целуется со своим парнем]
Miles Это очень глупо — в сезон гриппа так делать!
Maisey Russell Держу пари, ей там язык засовывают!
Chanice Kobolowski Ладно, ладно. Бак, я тебя люблю. Я не могу с собой справиться. Я хочу выйти замуж. Я хочу иметь семью. Я хочу сделать это с тобой! Но, знаешь, время не ждёт. Мне бы хотелось услышать топот маленьких ножек, прежде чем я умру.
Buck Я принесу тебе мышь и кусок жести.
Tia Дядя Бак?
Buck Да?
Tia У тебя есть минутка?
Buck У меня много минут.
Tia Теперь, когда с дедом всё в порядке, я хочу завтра вечером выйти.
Buck Можешь сходить в загул, как только я уйду. А пока — никуда не выйдешь.
Tia [раздражённо] Ты просто не умеешь быть нормальной, да?
Buck Ты имеешь в виду спокойной? Нет.
Tia Я имею в виду порядочной!
Buck Ты имеешь в виду слепой!
Tia За кого ты пытаешься очков набрать? За моих родителей? Сколько раз они тебя приглашали сюда с тех пор, как мы переехали? Попробуй — ни разу, пока им не пришлось залезть в ж#пу и застрять там!
Buck [с видом, что не понимает] Привыкай к времени своих родителей.
Tia Russell Ты с ума сошла?
Buck Russell Могу и такой быть.
Tia Russell Ты могла ему голову оторвать!
Buck Russell Да ну, он бы заметил?
Buck Russell [По пути к брату] Ох, эти ребята. Давно я их не видел. Тии где-то девять лет. Девять, может десять. Ох, и двое новых. Это, э-э, Ларри и э-э. Ларри и э-э. Э-э, Бетси. Бетси, э-э, Дженнифер. Дженнифер. Ларри и Дженнифер. Ох, ёлки-палки.
[Чэнис слушает сообщение на автоответчике от Бака]
Buck Я всё время думаю о тех двух ямочках на твоей попе. Ха-ха-ха.
Chanice Kobolowski Ямочки!
Buck Как мы их называли? Одна, правая, была Линдон, а левая...
Chanice Kobolowski Джонсон.
Buck Джонсон.
[Чэнис смеётся]
Buck А потом были твои сиськи. Мы называли их Минни и Микки, помню, из-за Диснейленда. И Феликс! Феликс — это как мы называли твою...
[переход к следующей сцене, где громко мяукает кот]
Buck Russell [танцует под Young MC — «Bust a Move»] Эй, классная музыка! Это что, The Grass Roots? Шучу, я в музыке разбираюсь!
Miles Ёлки-палки!
[поворачивается к Тие и шепчет]
Miles Он готовит из нашего мусора!
Marcie Dahlgren-Frost Марси Долгрен-Фрост. Долгрен — моя девичья фамилия, Фрост — по мужу. Я снова одна, но не удосужилась убрать Фрост. И мне делают комплименты за дефис.
Buck Эй, я бросил курить сигареты.
Cindy Russell О, молодец.
Buck Вот это да! Теперь я на сигарах. У меня пятилетний план: сначала сигареты, потом сигары, потом трубки, потом жевательный табак, а потом — никотиновая жвачка.
Buck Russell [спрашивает о состоянии здоровья тестя Боба] Её папа?
Bob Russell Трудно сказать.
Buck Russell О, эти медицинские термины, да?
Buck [перекладывая огромный блин] Здесь мы отделяем мужчин от мальчишек.
Bob Russell А как насчёт Бэка? Я уверен, ему будет несложно посидеть с детьми.
Cindy Russell Сейчас не время говорить про твоего брата. Я не хочу, чтобы он здесь был.
Bob Russell Просто мысль.
Cindy Russell Он не женат. У него нет детей. Он даже не работает!
Bob Russell Он немного странный. Но он ответственный и он — семья.
Buck [в трубку] Привет, Бобби, нам бы реально надо как-нибудь встретиться. Я с тех пор, как ты переехал, ни разу не был у вас в новом доме. Кстати, хочу извиниться за прошлый год, когда был у вас в старом доме из-за тех кустов. Я и представить не мог, что они так вспыхнут. Ты был прав. Мне не следовало ставить мангал так близко.
Miles Кто будет за нами присматривать?
Cindy Russell Мистер и миссис Невиллы.
Miles Это шутка?
Cindy Russell Тебе не нравятся Невиллы?
Miles У их собаки нюх на яйца.
Cindy Russell Не говори так!
Miles Мистер Невилл накричал на Майкла Ларсона, потому что их собака нюхала яйца Майкла.
Cindy Russell Не используй это слово.
Miles Я не знаю другого слова.
Cindy Russell Ну, я уверена, мы можем поговорить с мистером Невиллом насчёт собаки.
Miles Ты всегда меня гоняешь, я — американец, у меня есть права.
Tia Мэйси, я тебя гоняю?
Maisey Russell Нет, но ты сказала «бл#ть» два раза, а считается только один.
Miles ...ЧЕРТ!
[щёлкает пальцами]
Tia Привет, мама. В следующий раз, когда ты уедешь посреди ночи, почему бы тебе не нанять убийцу, чтобы присмотреть за домом? Этот парень — шут, он пьёт, а сегодня он просто сбежал и оставил Майлза с Мэйси одних.
Tia Выпусти собаку.
Maisey Russell Парси!
[их собака Парси вылезает из сушилки]
Party Guest Не ходи туда в этой шляпе
Buck Спасибо за совет!
Buck Арт Линклеттер был прав. Дети говорят самые невероятные вещи.
Maisey Russell Я не понимаю, зачем нам вообще мальчики. Они такие шумные.
Miles Russell [За кадром] Заткнись!
Maisey Russell Сам заткнись!
Tia Russell Мальчики нужны, чтобы вырасти, жениться и превратиться в тени.
Tia Russell Если бы вся моя семья уехала от меня, у меня бы тоже случился сердечный приступ.
Maisy Russell Там есть прокат туфель!
Tia И прокатная болезнь ног!
Buck бросишь меня сегодня, и я отвезу тебя в школу в халате и тапочках, а потом проведу до первого урока, он в четыре, хорошо?
Tia Russell Плохой день сегодня? Больно, когда кто-то лезет в твою жизнь, да?
Buck Шэнис, честно говоря, если бы я мог придумать отмазку, в которую ты поверила бы, я бы её сразу использовал.
Miles Ждёшь свою смену?
Tia Заткнись!
Tia Russell Ты что-то сделал с Багом? Боже мой, что ты натворил?
Buck Видел тут Буга? Нет? Я его ищу.
[первые реплики]
Tia Убери свою сумку с стола, за ним едят.
Maisey Russell За столом едят с тарелок.
Tia Не гони мне пургу, Мейзи.
Buck Этот парень — хищник, а ты — его добыча
Anita Я проработала педагогом 31,3 года, и за это время видела много неудачников. Говорю "неудачников", потому что в начальной школе мы имеем дело ещё не с до конца сформировавшимися личностями. Я вижу неудачника, когда смотрю на твою племянницу. Она мечтательница, болтушка, лёгкомысленная девчонка. И, честно говоря, мне кажется, что она ни в жизни, ни в учёбе особо не старается.
Buck Ей всего шесть.
Anita Это не оправдание! Я слышу это каждый день и просто отбрасываю.
Buck Я не думаю, что хочу знать шестилетку, которая не мечтает и не дурачится. И уж точно не хочу знать ту, кто серьёзно относится к учёбе. У меня нет диплома колледжа, у меня даже работы нет.
Cindy Russell Когда папа уедет в Нью-Йорк, я возьму неделю отпуска.
Tia Russell Чтобы собеседования с новыми домработницами проводить?
Cindy Russell Я устала от твоей мерзости.
Tia Russell Да ну?
Cindy Russell Угу. Все мы немного устали от твоей игры.
Mr. Hatfield Чёрт побери! Сейчас два часа ночи!
Bob Russell Извините, мистер Хэтфилд!
Bob Russell Бак, это брат Синди. У папы сердечный приступ, нам нужно срочно в Индианаполис, но нужен кто-то, кто присмотрит за детьми, если ты не занят.
buck Мне нужно было попасть в одно очень важное место сегодня вечером. Для твоего отца это может быть пустяком, но на этом я зарабатываю на жизнь. Мне всё равно, что скажут твои родители, я должен взять вас с собой сегодня вечером. На ипподром
Cindy Russell Сейчас не время обсуждать твоего брата, я не хочу, чтобы он слышал. Он не женат, у него нет детей, он даже не работает, эти отборные отбросы, с которыми он тусуется, эта женщина, что продаёт шины. Лошадиные бега, азартные игры. Он не из тех, с кем я чувствую себя спокойно, оставляя детей.
Bug Этот номер занят, я сказал, этот номер занят. Если кто-то откроет, я дам этому кому-то п#зду.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джон Кэнди
Джон Кэнди
John Candy
Маколей Калкин
Маколей Калкин
Macaulay Culkin
Джей Андервуд
Jay Underwood
Сюзанн Шеперд
Suzanne Shepherd
Джин Луиса Келли
Джин Луиса Келли
Jean Louisa Kelly
Майк Старр
Mike Starr
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Gaby Hoffmann
Элейн Бромка
Elaine Bromka
Эми Мэдиган
Эми Мэдиган
Amy Madigan
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Laurie Metcalf
Гэрретт Браун
Garrett M. Brown
Уильям Уиндом
William Windom
