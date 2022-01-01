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Дядюшка Бак Дядюшка Бак
Киноафиша Фильмы Дядюшка Бак Дядюшка Бак, 1989: актеры и роли
Uncle Buck Дядюшка Бак 1989 / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Дядюшка Бак, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюз John Hughes
В ролях
Джон Кэнди John Candy Жан Луиса Келли Габи Хоффманн Габи Хоффманн Gaby Hoffmann Маколей Калкин Маколей Калкин Macaulay Culkin Эми Мэдиган Amy Madigan Элейн Бромка Elaine Bromka
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Главная роль
Главная роль
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