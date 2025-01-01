Меню
Цитаты из фильма Победа

Цитаты из фильма Победа

French Audience [скандируя] Победа! Победа!
Hatch Эта чёртова игра разрушает мне жизнь.
[за пару минут до футбольного матча]
Hatch Где мне встать при подаче углового?
Capt. John Colby - The Players: England На дальнем столбе, лицом к мячу.
Hatch Спасибо. Я уж подумал, что ты это скрываешь.
[Хэчту сказали, что он должен вернуться в лагерь]
Hatch Что, мне обратно в лагерь вломиться?
André - The French Нет. Тебя должны поймать.
Hatch Поймать? Ладно, допустим, меня поймают. А если меня отправят не в тот лагерь? Что тогда?
André - The French Нет, нет.
Hatch Ну, а если так?
André - The French [цокает и качает головой] Немцы снова отвезут тебя туда же, чтобы показать другим, что ты — неудачник.
Capt. John Colby - The Players: England Каков вердикт по Уильямсу?
Major Karl Von Steiner - The Germans Сожалеющая ошибка.
Capt. John Colby - The Players: England Вся эта чертова война — одна большая ошибка.
Major Karl Von Steiner - The Germans Согласен.
Lang - The Germans Мы выиграем?
Major Karl Von Steiner - The Germans Должны. Мы очень сильны, но... игроки могут травмироваться. Судья может ошибаться.
Lang - The Germans [знающе] О, этот судья очень хороший. Он не ошибётся.
Major Karl Von Steiner - The Germans Мы не можем так. Я дал слово.
Lang - The Germans Карл, мы не можем рисковать. Мы должны выиграть.
[немцы забили свой первый гол]
German - The Commentators И послушайте эти аплодисменты!
[ведущий комментатор включает электронный 'записанный аплодисменты', делая звук максимально громким]
German - The Commentators Толпа просто сходит с ума!
[камера показывает публику, которая абсолютно молчит]
Рене - француженка [Хэтч спросил, как она относится к тому, что укрывает его] Как я себя чувствую? Я чувствую ответственность. Надежду. Когда я получаю весть, что кто-то, кого я укрыла, в безопасности, я счастлива. Я могу забыть их. Но когда слышу, что их поймали или убили, я вспоминаю всё. Вспоминаю их лица, голоса, что они говорили о родителях, ребёнке, питомцах, и скорблю о них. Я не хочу скорбеть о тебе.
Хэтч Ну, с меня ты в безопасности, Рене.
Рене - француженка Как это?
Хэтч Ну, я, э... сирота, ублюдок. У меня нет родителей, нет денег, нет жены, нет детей. Даже питомца нет. Всё, что я могу сказать во сне обратное, не может быть против меня использовано.
[Рене улыбается]
[Игроки из Восточной Европы привезены из лагерей принудительного труда, чтобы играть в команде]
Капитан Джон Колби - Игроки: Англия Они все отличные игроки.
Полковник Уолдрон - Англичане ОНИ такими были.
[камера фокусируется на пятерых худых и измождённых мужчинах в грязной лохмотье]
Полковник Уолдрон - Англичане [с раздражением] Ты наивный дурак, Колби. Настаиваешь на отличных игроках? Фон Штайнер прислал тебе пять скелетов. Гарантия, что ты приедешь в Париж для его пропагандистской победы.
Капитан Джон Колби - Игроки: Англия Полковник, я...
Полковник Уолдрон - Англичане Немцы делают свою работу отлично. Лондон в курсе. Мы слышали об этом по новостям. Об этом пишут во всех газетах. Там называют это очередной немецкой ложью. Лондон говорит, что ни один британский офицер не станет участвовать в такой игре.
Капитан Джон Колби - Игроки: Англия Лондон говорит, полковник? А что с этими бедными ж##ами там? Мы их обратно в лагеря отправим?
Полковник Уолдрон - Англичане Очень хороший вопрос, Колби.
