Lang - The GermansКарл, мы не можем рисковать. Мы должны выиграть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[немцы забили свой первый гол]
German - The CommentatorsИ послушайте эти аплодисменты!
[ведущий комментатор включает электронный 'записанный аплодисменты', делая звук максимально громким]
German - The CommentatorsТолпа просто сходит с ума!
[камера показывает публику, которая абсолютно молчит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рене - француженка[Хэтч спросил, как она относится к тому, что укрывает его]Как я себя чувствую? Я чувствую ответственность. Надежду. Когда я получаю весть, что кто-то, кого я укрыла, в безопасности, я счастлива. Я могу забыть их. Но когда слышу, что их поймали или убили, я вспоминаю всё. Вспоминаю их лица, голоса, что они говорили о родителях, ребёнке, питомцах, и скорблю о них. Я не хочу скорбеть о тебе.
[камера фокусируется на пятерых худых и измождённых мужчинах в грязной лохмотье]
Полковник Уолдрон - Англичане[с раздражением]Ты наивный дурак, Колби. Настаиваешь на отличных игроках? Фон Штайнер прислал тебе пять скелетов. Гарантия, что ты приедешь в Париж для его пропагандистской победы.
Полковник Уолдрон - АнгличанеНемцы делают свою работу отлично. Лондон в курсе. Мы слышали об этом по новостям. Об этом пишут во всех газетах. Там называют это очередной немецкой ложью. Лондон говорит, что ни один британский офицер не станет участвовать в такой игре.