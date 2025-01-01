Рене - француженка [Хэтч спросил, как она относится к тому, что укрывает его] Как я себя чувствую? Я чувствую ответственность. Надежду. Когда я получаю весть, что кто-то, кого я укрыла, в безопасности, я счастлива. Я могу забыть их. Но когда слышу, что их поймали или убили, я вспоминаю всё. Вспоминаю их лица, голоса, что они говорили о родителях, ребёнке, питомцах, и скорблю о них. Я не хочу скорбеть о тебе.

Хэтч Ну, с меня ты в безопасности, Рене.

Рене - француженка Как это?

Хэтч Ну, я, э... сирота, ублюдок. У меня нет родителей, нет денег, нет жены, нет детей. Даже питомца нет. Всё, что я могу сказать во сне обратное, не может быть против меня использовано.