Киноафиша Фильмы Шампунь Награды и номинации фильма Шампунь

Награды и номинации фильма Шампунь 1975

Оскар 1976 Оскар 1976
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1976 Золотой глобус 1976
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
