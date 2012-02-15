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Киноафиша Фильмы Завтра

Завтра

Zavtra 18+
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О фильме

Фильм «Завтра» посвящен радикальным акциям арт-группы «Война».
Завтра - трейлер 2
Завтра  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 15 февраля 2012
Дата выхода
15 февраля 2012 Россия KinoClub
12 июля 2012 Беларусь
12 июля 2012 Казахстан
12 июля 2012 Украина
Другие названия
Zavtra, Tomorrow, Jutro, Завтра
Режиссер
Андрей Грязев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
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