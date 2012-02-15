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Завтра
Завтра
Zavtra
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
О фильме
Фильм «Завтра» посвящен радикальным акциям арт-группы «Война».
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Завтра
трейлер 2
трейлер 2
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
15 февраля 2012
Дата выхода
15 февраля 2012
Россия
KinoClub
12 июля 2012
Беларусь
12 июля 2012
Казахстан
12 июля 2012
Украина
Другие названия
Zavtra, Tomorrow, Jutro, Завтра
Режиссер
Андрей Грязев
Все актеры и съемочная группа
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(2009)
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
13
голосов
7.2
IMDb
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