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Гонка Гонка
Киноафиша Фильмы Гонка Награды и номинации фильма Гонка
Rush Гонка 2012 / США
8.0 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма Гонка

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
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