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Rush Гонка 2012 / США
8.0 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «Гонка»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение test от 13/10/2013 - 19:18:00




Очень хочется посмотреть.



Цитата (test, 13/10/2013 - 19:18:00):это что-то феерическое



Не сомневаюсь, правда. Но у меня от фильмов, где в титрах Ханс наш Циммер, головная боль бывает. Он там как, не сильно по ушам бьет?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 13/10/2013 - 23:59:14):полный порядок



Ах, как это радует.



Цитата (test, 13/10/2013 - 23:59:14): я вообще не понимаю



Да я тоже...это индивидуально, вроде аллергической реакции. Только таблетку от этого не съешь, разве что уши затыкать✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Вполне себе в духе Ховарда экземпляр. Хорошая, сбитая картина, без провисов и бредапафоса. Вобщем Рон снимает ровно, но и без претензий на нетленку. Актеры все на месте, драматургия как у Станиславского✊ . Гонки весело. Ники Лауда молодец. Вобщем больше сказать особо нечего. 6\10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отсмотрено.

Отличная гоночная драма о соперничестве и уважении друг к другу (или здесь, скорее, к недруг недругу)

Второй по значимости для меня фильм за последнее время после "Гравитации".



Первое, что бросается в глаза так это Хемсворт: очень хорош в роли. Естественно, отличная режиссура Ховарда и мастерство оператора так же никуда не делись. Ну и конечно же Ханс Циммер, чьи саундтреки уже давно пора слушать отдельно: в некоторых местах можно и слезу пустить, но это нисколь не говорит при этом о понятии слащавости сабжа.

Так же отдельное место - звуку. Это - симфония из рёва и мощи, которые никаким "форсажам" не снились.



9/10



PS Заценил (на радость себе) на утреннем сеансе в полном одиночестве. Последний раз такое было на премьере слабоумного "Вышибалы", на которого меня черт дернул сходить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Качественное уютное кино. Напряжение нарастает медленно но верно, финальная гонка в Японии под дождем аж мурашки! Очень сюда подходит поговорка "твой характер определяет твою судьбу". Нужная хорошая история и шикарные гонки.



P.S. Крис Хэмсворт должен играть в 50 оттенков серого, очень хорош!



8,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Что за 4dx и где??✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер!!!! Офигенный голубоглазый актер!!!! Очень круто передана эпоха 70x ... Не хотелось уходить✊ 10/10 мужу тоже понравился)))❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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