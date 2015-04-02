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Гонка
Отзывы о фильме «Гонка»
Rush
Гонка
2012 / США
Трейлер
8.0
Оцените
64
голоса
Рейтинг IMDb: 8.1
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение test от 13/10/2013 - 19:18:00
Очень хочется посмотреть.
Цитата (test, 13/10/2013 - 19:18:00):
это что-то феерическое
Не сомневаюсь, правда. Но у меня от фильмов, где в титрах Ханс наш Циммер, головная боль бывает. Он там как, не сильно по ушам бьет?
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 13/10/2013 - 23:59:14):
полный порядок
Ах, как это радует.
✊
Цитата (test, 13/10/2013 - 23:59:14):
я вообще не понимаю
Да я тоже...это индивидуально, вроде аллергической реакции. Только таблетку от этого не съешь, разве что уши затыкать✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Вполне себе в духе Ховарда экземпляр. Хорошая, сбитая картина, без провисов и бредапафоса. Вобщем Рон снимает ровно, но и без претензий на нетленку. Актеры все на месте, драматургия как у Станиславского✊ . Гонки весело. Ники Лауда молодец. Вобщем больше сказать особо нечего. 6\10✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отсмотрено.
Отличная гоночная драма о соперничестве и уважении друг к другу (или здесь, скорее, к недруг недругу)
Второй по значимости для меня фильм за последнее время после "Гравитации".
Первое, что бросается в глаза так это Хемсворт: очень хорош в роли. Естественно, отличная режиссура Ховарда и мастерство оператора так же никуда не делись. Ну и конечно же Ханс Циммер, чьи саундтреки уже давно пора слушать отдельно: в некоторых местах можно и слезу пустить, но это нисколь не говорит при этом о понятии слащавости сабжа.
Так же отдельное место - звуку. Это - симфония из рёва и мощи, которые никаким "форсажам" не снились.
9/10
PS Заценил (на радость себе) на утреннем сеансе в полном одиночестве. Последний раз такое было на премьере слабоумного "Вышибалы", на которого меня черт дернул сходить.
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Качественное уютное кино. Напряжение нарастает медленно но верно, финальная гонка в Японии под дождем аж мурашки! Очень сюда подходит поговорка "твой характер определяет твою судьбу". Нужная хорошая история и шикарные гонки.
P.S. Крис Хэмсворт должен играть в 50 оттенков серого, очень хорош!
8,5/10
2 апреля 2015, 12:51
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Что за 4dx и где??✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер!!!! Офигенный голубоглазый актер!!!! Очень круто передана эпоха 70x ... Не хотелось уходить✊ 10/10 мужу тоже понравился)))❗️
2 апреля 2015, 12:51
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Очень хочется посмотреть.
Цитата (test, 13/10/2013 - 19:18:00):это что-то феерическое
Не сомневаюсь, правда. Но у меня от фильмов, где в титрах Ханс наш Циммер, головная боль бывает. Он там как, не сильно по ушам бьет?
Ах, как это радует.
✊ Цитата (test, 13/10/2013 - 23:59:14): я вообще не понимаю
Да я тоже...это индивидуально, вроде аллергической реакции. Только таблетку от этого не съешь, разве что уши затыкать✊
Отличная гоночная драма о соперничестве и уважении друг к другу (или здесь, скорее, к недруг недругу)
Второй по значимости для меня фильм за последнее время после "Гравитации".
Первое, что бросается в глаза так это Хемсворт: очень хорош в роли. Естественно, отличная режиссура Ховарда и мастерство оператора так же никуда не делись. Ну и конечно же Ханс Циммер, чьи саундтреки уже давно пора слушать отдельно: в некоторых местах можно и слезу пустить, но это нисколь не говорит при этом о понятии слащавости сабжа.
Так же отдельное место - звуку. Это - симфония из рёва и мощи, которые никаким "форсажам" не снились.
9/10
PS Заценил (на радость себе) на утреннем сеансе в полном одиночестве. Последний раз такое было на премьере слабоумного "Вышибалы", на которого меня черт дернул сходить.
P.S. Крис Хэмсворт должен играть в 50 оттенков серого, очень хорош!
8,5/10
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