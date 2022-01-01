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Окно в лето Окно в лето
Киноафиша Фильмы Окно в лето Окно в лето, 2011: актеры и роли
Fenster zum Sommer Окно в лето 2011 / Германия / Финляндия
2.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Окно в лето, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хендрик Хандлегтен
В ролях
Нина Хосс Нина Хосс Nina Hoss Марк Вашке Марк Вашке Mark Waschke Ларс Айдингер Ларс Айдингер Lars Eidinger Фритци Хаберландт Фритци Хаберландт Fritzi Haberlandt Лассе Стэйделманн Сюзанна Фолфф
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