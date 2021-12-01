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Depeche Mode: 101
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Depeche Mode: 101

Depeche Mode: 101, 1989

1989 / Великобритания / США
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12 голосов
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О фильме

Легендарный фильм про 101-й концерт в Пасадене — заключительный в мировом туре Depeche Mode 1988 года и подводящий итог их музыкальному триумфу в 80-е, когда подростки от Сиднея до Лос-Анджелеса скандировали слова песен и подражали прическам и одежде Дэйва, Мартина, Алана и Энди. «Depeche Mode: 101» — культовая работа Д.А.Пеннебейкера, до этого придумавшего эталонные концертники Бобу Дилану, Элису Куперу и Дэвиду Боуи. По методу «прямого кино» Пеннебейкер отказался от комплиментарных съёмок группы и художественных выдумок, чтобы без наигрыша на камеру показать, как концертирует ультрапопулярная молодёжная группа и из чего складывается мировой ажиотаж. Depeche Mode, имеющая прекрасную концертную репутацию с середины 80-х, выглядит не просто группой суперхитов и бандой единомышленников, а уникально сыгранным оркестром, который может вынести усталость от сотни концертов большого турне и продолжает выдавать энергичные выступления. Параллельно с историей отношений в группе мы видим и историю фанатов — молодых американцев, выигравших конкурс на попадание в фильм о Depeche Mode. Вальяжные, в футболках Music for the Masses, из не самых счастливых и богатых семей, они то стараются на камеру, то превращаются в дико счастливые версии себя, забывая обо всём. Пеннебейкер скрещивает два мира — музыки как дорогостоящей профессии и концерта как тусовки — чтобы объединить группу и фанатов, музыку и толпу, легендарную четвёрку и ревущие стадионы. Белые джинсы Дэйва Гаана, Мартин Гор, закованный в цепи, пейзажи Пасадены, мамина помада и гигантские укладки кудрявых причёсок, пирсинг и танцы под стробоскопами. DM придумали «101» как кино о хайпе группы посреди 80-х — Пеннебейкер понял, как показать самую суть 80-х, никого не заставляя притворяться.

8.3 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 6 сентября 1989
Премьера онлайн 1 декабря 2021
Премьера в мире 27 апреля 1989
Возраст 16+
Режиссер
Д. А. Пеннебейкер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Depeche Mode: 101 2 постера
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