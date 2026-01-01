Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Гор
Martin Gore
Киноафиша
Персоны
Мартин Гор
Мартин Гор
Martin Gore
Дата рождения
23 июля 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Лондон, Великобритания
Популярные фильмы
8.6
Depeche Mode: Devotional
(1993)
8.2
Depeche Mode: 101
(1989)
7.6
Depeche Mode: Spirits in the Forest
(2019)
Фильмография Мартин Гор
Жанр
Все
Документальный
Музыка
Мюзикл
Год
Все
2025
2019
1993
1989
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
Композитор
1
7.2
Depeche Mode: M
Depeche Mode: M
документальный, музыка
2025, США / Мексика
Смотреть трейлер
7.6
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Depeche Mode: Spirits in the Forest
мюзикл
2019, США
8.6
Depeche Mode: Devotional
Depeche Mode: Devotional
документальный, мюзикл
1993, Великобритания
8.2
Depeche Mode: 101
Depeche Mode: 101
документальный, мюзикл
1989, Великобритания / США
