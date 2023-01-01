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Тихая жизнь
Тихая жизнь, 2010: актеры и роли
Una vita tranquilla
Тихая жизнь
2010 / Германия / Франция / Италия
Трейлер
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Тихая жизнь, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клаудио Капеллини
В ролях
Тони Сервилло
Toni Servillo
Марко Д’Амор
Франческо Ди Лива
Francesco Di Leva
Элис Двайер
Маурицио Донадони
Maurizio Donadoni
Мики Бертлинг
Юлиана Кёлер
Juliane Köhler
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