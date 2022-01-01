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Доля ангелов Доля ангелов
Киноафиша Фильмы Доля ангелов Доля ангелов, 2012: актеры и роли
The Angels' Share Доля ангелов 2012 / Франция / Великобритания
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Доля ангелов, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кен Лоуч Кен Лоуч Ken Loach
В ролях
Роджер Аллам Роджер Аллам Roger Allam Джон Хеншоу John Henshaw Дэниэл Портман Daniel Portman Лорни МакФадьен Лорни МакФадьен Lorne MacFadyen Джон Джо Хэй Пол Доннелли Paul Donnelly
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Главная роль
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