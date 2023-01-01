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Доля ангелов
Награды и номинации фильма Доля ангелов
The Angels' Share
Доля ангелов
2012 / Франция / Великобритания
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7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Каннский кинофестиваль 2012
Приз жюри
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