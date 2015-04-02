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Доля ангелов Доля ангелов
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The Angels' Share Доля ангелов 2012 / Франция / Великобритания
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Доля ангелов»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Клип с Ветлицкой гнусный, а фильм прекрасен.

Не понимаю совершенно, как из абсолютной безнадеги Лоуч вырулил на такой умопомрачительный позитив. Спланированный тщательно виртуозный взрыв... Из множества сереньких кусочков складывается полотно, от которого щемит сердце.

Основные герои вроде мизерабли, а к финалу их любишь, а не то, что просто сочувствуешь.

Кореянки забавно виски дегустировали. И про то, что Альберт Эйнштейн - друг Моны Лизы, было смешно. Ограбление гениальное, хотелось аплодировать стоя.

Еще интересно, как мужики от виски тащатся...сексуально даже.

Хорошо, что есть еще ангелы на свете, и дорогущее виски - всего лишь скромная плата за то, что они делают.

10/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 10/04/2013 - 15:42:37




ааа...так это овеществление полного счастья...

мне бы хватило кошака и виски, ну, еще хавчика, кошака кормить.

глаза цвета виски это же уродство какое-то, бррр...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/04/2013 - 22:16:26):Можешь зафрендить его

спасибо, папочка

только в Контакт мне неохота, хватает Мордокниги, тоже хроножорка ещё та...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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