1 Fire and Brimstone (feat. Mark Lanegan) The Bootleggers 4:28

2 Burnin' Hell (feat. Nick Cave) The Bootleggers / John Lee Hooker 1:57

3 Sure 'Nuff Yes I Do Ralph Stanley 1:28

4 Fire in the Blood (feat. Emmylou Harris) [Version 1] The Bootleggers / Nick Cave & Warren Ellis 1:11

5 White Light / White Heat (feat. Mark Lanegan) The Bootleggers / Lou Reed 4:24

6 Cosmonaut (feat. Emmylou Harris) The Bootleggers / Nick Cave & Warren Ellis 3:42

7 Fire in the Blood / Snake Song (feat. Ralph Stanley & Emmylou Harris) Nick Cave & Warren Ellis, The Bootleggers / Townes Van Zandt 4:25

8 So You'll Aim Towards the Sky (feat. Emmylou Harris & Liela Moss) The Bootleggers / Jason Lytle 5:58

9 Fire in the Blood (feat. Emmylou Harris) [Version 2] The Bootleggers / Nick Cave & Warren Ellis 1:07

10 Fire and Brimstone Ralph Stanley 2:12

11 Sure 'Nuff Yes I Do (feat. Mark Lanegan) The Bootleggers 2:36

12 White Light / White Heat Ralph Stanley / Lou Reed 1:39

13 End Crawl Nick Cave & Warren Ellis 4:00

14 Midnight Run Willie Nelson / Marc Copely 2:37