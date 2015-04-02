Наша рецензия

Вещь, с одной стороны, парадоксальная, а с другой – вполне закономерная: наиболее тонкие и глубокие фильмы последних лет о характере и природе американской нации поставили неамериканцы. Эндрю Доминик, снявший «Ограбление казино», – новозеландец, начинавший работу в австралийском кинематографе; Джон Хиллкоут, режиссер «Самого пьяного округа в мире», – австралиец. И точно так же, как «Ограбление казино» в оригинале именуется «Убивая их…