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Самый пьяный округ в мире Самый пьяный округ в мире
Киноафиша Фильмы Самый пьяный округ в мире Отзывы о фильме «Самый пьяный округ в мире»
Lawless Самый пьяный округ в мире 2012 / США
7.5 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Самый пьяный округ в мире»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Вещь, с одной стороны, парадоксальная, а с другой – вполне закономерная: наиболее тонкие и глубокие фильмы последних лет о характере и природе американской нации поставили неамериканцы. Эндрю Доминик, снявший «Ограбление казино», – новозеландец, начинавший работу в австралийском кинематографе; Джон Хиллкоут, режиссер «Самого пьяного округа в мире», – австралиец. И точно так же, как «Ограбление казино» в оригинале именуется «Убивая их…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Харди гонит кукурузовку. ЛаБеф кадрит Васиковски ✊ .

Гарри Олдман словно с родился с автоматом Томпсона в руках.

С названием наши опять намудрили.

А посмотреть охота, жаль, ждать долго.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Оу, даже не узнала Гая Пирса, трейлер оч понравился, актерский состав импонирует.. Лишь бы не было похоже на Джесси Джеймса, скукотищу ту с Питтом..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Скучноватый вышел фильм, на мой вкус. В кино можно на него и не ходить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Как то даже не хочется спорить, на тему, хороший или плохой этот фильм, этот фильм великолепен. мне кажется наоборот реалистично все, прям как в 90-е у нас. Рекомендую, запоминается.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
а кстати, это он же снял "Дорогу", и "Предложение", это еще добавляет очков, в копилку этого фильма. Ник Кейв, как оказывается, давно пишет, и очень и очень не дурно. А в музыкальном ряду, тем более все на высоте. Звук падающего самолета, нагнетаемого, в критические моменты произведения, поднимает градус, до самых высот.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм! Оч классные актерские работы, каждым по отдельности довольна! Я лично все два часа сидела в напряжении, сюжет абсолютно нельзя назвать предсказуемым, неубиваемость среднего брата Фореста под конец уже дошла до комичного, конечно, но по-мойму вполне остроумно получилось. Диалоги, юмор, атмосфера 30-х, сама тематика, подчеркнуто разные характеры героев, жестокий специальный помощник - все по душе пришлось!, повторный просмотр предопределен ✊



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Воистину жадность и инстинкт самосохранения никакими законами не удержать.

Тут, конечно, довинчено до предела, т.к. форс-мажор (сухой закон) и все дела, но по сути, про "бизнес" всё верно.

Том Харди очень хорош. Олдмана в любом виде люблю, жалко, что его тут мало.

Добротный фильм, но как-то без откровений.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
blindfrog 2 апреля 2015, 12:51
очень даже неплохо

Олдман как всегда хорош

а вот интересно у нас стали бы платить

ну ответ сами знаете

все же у америкосов чувство собственного достоинства не отобрать

перехлестывает правда через край их убежденность но это другая история
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Цапельник 2 апреля 2015, 12:51
При всей жёсткости сюжета показываемый уровень насилия на порядок меньше, чем в среднем по современным телеканалам, оно конечно 16+, но запоминается не автоматными очередями, а тщательно выписанными характерами. Сцена появления Джессики с "медведем" - полный кайф.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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