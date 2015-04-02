Вещь, с одной стороны, парадоксальная, а с другой – вполне закономерная: наиболее тонкие и глубокие фильмы последних лет о характере и природе американской нации поставили неамериканцы. Эндрю Доминик, снявший «Ограбление казино», – новозеландец, начинавший работу в австралийском кинематографе; Джон Хиллкоут, режиссер «Самого пьяного округа в мире», – австралиец. И точно так же, как «Ограбление казино» в оригинале именуется «Убивая их…
Гарри Олдман словно с родился с автоматом Томпсона в руках.
С названием наши опять намудрили.
А посмотреть охота, жаль, ждать долго.
9/10
Тут, конечно, довинчено до предела, т.к. форс-мажор (сухой закон) и все дела, но по сути, про "бизнес" всё верно.
Том Харди очень хорош. Олдмана в любом виде люблю, жалко, что его тут мало.
Добротный фильм, но как-то без откровений.
Олдман как всегда хорош
а вот интересно у нас стали бы платить
ну ответ сами знаете
все же у америкосов чувство собственного достоинства не отобрать
перехлестывает правда через край их убежденность но это другая история
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