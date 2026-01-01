Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год

В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить

Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом

Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды

9 аниме для просмотра на зимних каникулах: для тех, кто уже наизусть знает «Иронию судьбы» и «Один дома»

Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк

Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»

Сладкий взрыв от Кевина: легендарный десерт из «Один дома» готовится за 5 минут — это же мечта каждого ребенка 90-х

Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»

«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему