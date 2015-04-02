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Папаша Папаша
Киноафиша Фильмы Папаша Отзывы о фильме «Папаша»
Starbuck Папаша 2011 / Канада
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Папаша»

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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Блииин , такой сцуко фильм СКУЧНЫЙ , это ужас ✊ ✊ ✊ . Не комедия , а мелодрама какая то , аж плакать хотелось. Винс Вон , классный актёр , но гад подвёл =(((( Не в том фильме снялся.✊



1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DeepRock 2 апреля 2015, 12:51
Фильм реально "толковый" как выразился предыдущий коментатор. Очень интересный юмор и хорошая подача сюжета, вроде о серьезном но в тоже время живот сводит от смеха. Вин Вонс конечно отлично справился со своей ролью отца неудачника и исполнил ее на ура!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inok 2 апреля 2015, 12:51
Всем привет ! Вот и я посмотрел сегодня Отца молодца ) Фильм очень понравился , всё в нём гармонирует и юмор и драматичность .Обожаю вообще все комедии с Винсом Воном, настоящий хохмач-добряк! Не клоун, но в то же время абсолютно все его реплики вызывают смех , да и фильмы с ним добрые очень! Музыка к фильму очень приятная , в общем фильм завоюет огромную популярность ! Всем рекомендую к просмотру !
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Сколько БОТОВ-Гостей =))))) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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