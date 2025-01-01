Меню
Крокодил Данди
Награды и номинации фильма Крокодил Данди
Награды и номинации фильма Крокодил Данди 1986
Оскар 1987
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
