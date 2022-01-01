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Перебежчик Перебежчик
Киноафиша Фильмы Перебежчик Перебежчик, 1980: актеры и роли
The Changeling Перебежчик 1980 / Канада
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Перебежчик, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Медак Peter Medak
В ролях
Джордж К. Скотт Джордж К. Скотт George C. Scott Триш Ван Девере Мелвин Дуглас Мелвин Дуглас Melvyn Douglas Джин Марш Джон Коликос John Colicos Бэрри Морс Barry Morse
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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