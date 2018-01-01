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Постер фильма Буйнопомешанные
6.8
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6.8

Буйнопомешанные

, 1980
Stir Crazy
США / криминал, комедия / 18+
Постер фильма Буйнопомешанные
6.8

О фильме

Приятели, Скип и Харри, по ложному обвинению в ограблении банка были приговорены к солидному сроку заключения. У друзей возникают большие трудности с адаптацией к непривычным условиям тюрьмы. И так бы они и чувствовали себя изгоями и неудачниками среди остальных заключённых, но однажды их охраннику приходит блестящая идея, как использовать Скипа и его таланты на предстоящем тюремном родео. Харри будет на подхвате.

В ролях

Джин Уайлдер
Скип Донахью
Ричард Прайор
Harry Monroe
Георг Стэнфорд Браун
Rory Schultebrand
ДжоБет Уильямс
ДжоБет Уильямс
Meredith
Мигель Анхел Суарес
Jesus Ramirez
Крэйг Т. Нельсон
Заместитель Уорд Уилсон
Барри Корбин
Начальник тюрьмы Уолтер Бити
Чарльз Уэлдон
Blade
Николас Костер
Warden Henry Sampson
Джоэл Брукс
Len Garber
Режиссер Сидни Пуатье
Сценарист Брюс Джей Фридман
Композитор Том Скотт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1980
Премьера онлайн 1 января 2018
Премьера в мире 12 декабря 1980
Дата выхода
12 декабря 1980 Россия 18+
26 марта 1981 Великобритания 15
5 мая 1983 Венгрия 18
3 сентября 1981 Германия
8 мая 1981 Ирландия 15
17 апреля 1981 Испания
12 декабря 1980 Казахстан
12 декабря 1980 США
12 декабря 1980 Украина
12 декабря 1980 Швеция 15
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $101 300 000
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Stir Crazy, Locos de remate, Zwei wahnsinnig starke Typen, Буйнопомешанные, Beni Deli Etme, Blázni ve vězení, Blázni vo väzení, Czyste szaleństwo, Dårfinkarna, Dois Amigos em Apuros, Dutyi dili, Faut s'faire la malle, Faut s'faire la malle..., Khuấy điên đảo, Loucos de Dar Nó, Mänteillä menee lujaa, Nessuno ci può fermare, Pamišėliai kalejime, Prison Rodeo, Šašavi robijaši, To tosser bag tremmer, To tufser bak gitter, Tora... den mas stamataei tipota!, Twee maffe vogels, Τώρα... δεν μας σταματάει τίποτα!, Лудият затвор, Мозок шкереберть, Психи в тюрязі, Родео за ґратами, स्टिर क्रेज़ी, スター・クレイジー, Dutyidili, 진와일러의 폭소 감방, Zwei irre Spaßvögel, 阿叔有难, 진 와일러의 폭소 감방, 크레이지 대소동, 폭소 감방

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Big Mean Коротышка, ублюдок, да?
Harry Monroe [дрожа] Да, я коротышка-ублюдок. Мой отец тоже был коротышкой-ублюдком. Мама была ещё ниже. А брат был таким маленьким, что мы его даже не видели. Он был коротышкой-ублюдком.

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