Приятели, Скип и Харри, по ложному обвинению в ограблении банка были приговорены к солидному сроку заключения. У друзей возникают большие трудности с адаптацией к непривычным условиям тюрьмы. И так бы они и чувствовали себя изгоями и неудачниками среди остальных заключённых, но однажды их охраннику приходит блестящая идея, как использовать Скипа и его таланты на предстоящем тюремном родео. Харри будет на подхвате.
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