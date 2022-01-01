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Буйнопомешанные Буйнопомешанные
Киноафиша Фильмы Буйнопомешанные Буйнопомешанные, 1980: актеры и роли
Stir Crazy Буйнопомешанные 1980 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Буйнопомешанные, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Пуатье Сидни Пуатье Sidney Poitier
В ролях
Джин Уайлдер Gene Wilder Ричард Прайор Richard Pryor Георг Стэнфорд Браун Georg Stanford Brown ДжоБет Уильямс ДжоБет Уильямс JoBeth Williams Мигель Анхел Суарес
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