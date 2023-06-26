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Николас Костер
Nicolas Coster
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Николас Костер
Николас Костер
Nicolas Coster
Дата рождения
3 декабря 1933
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
26 июня 2023
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Прощай навсегда
(2019)
7.6
Все к лучшему
(2016)
7.5
Детектив Раш
(2003)
Фильмография Николас Костер
4.1
Глубоководные
The Deep Ones
ужасы, фантастика
2020, США
2.8
Последний экзорцист
The Last Exorcist
ужасы, триллер
2020, США
7.9
Прощай навсегда
драма, криминал, детектив
2019, США
7.6
Все к лучшему
драма, комедия, семейный
2016, США
7.5
Детектив Раш
драма, криминал
2003, США
6.1
Полицейский во времени
боевик, криминал, фантастика
1997, США
6.4
Большой бизнес
Big Business
комедия
1988, США
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
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Новости личной жизни Николас Костер
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