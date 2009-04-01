Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мигель Анхел Суарес
Miguel Ángel Suárez
Киноафиша
Персоны
Мигель Анхел Суарес
Мигель Анхел Суарес
Miguel Ángel Suárez
Дата рождения
5 июля 1939
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
1 апреля 2009
Место рождения
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Под подозрением
(2000)
6.9
Бананы
(1971)
6.8
Буйнопомешанные
(1980)
Фильмография Мигель Анхел Суарес
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2000
1980
1971
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.1
Под подозрением
Under Suspicion
триллер, драма
2000, Франция / США
6.8
Буйнопомешанные
Stir Crazy
криминал, комедия
1980, США
6.9
Бананы
Bananas
комедия
1971, США
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667