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Киноафиша Фильмы Новичок Новичок, 1990: актеры и роли
The Rookie Новичок 1990 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Новичок, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Чарли Шин Чарли Шин Charlie Sheen Рауль Хулиа Соня Брага Соня Брага Sonia Braga Том Скеррит Том Скеррит Tom Skerritt Лара Флинн Бойл Лара Флинн Бойл Lara Flynn Boyle Пепе Серна Pepe Serna
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Главная роль
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