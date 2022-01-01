Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Имя ему Смерть Имя ему Смерть
Киноафиша Фильмы Имя ему Смерть Имя ему Смерть, 1985: актеры и роли
Pale Rider Имя ему Смерть 1985 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Имя ему Смерть, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Майкл Мориарти Michael Moriarty Кэрри Снодгресс Carrie Snodgress Крис Пенн Chris Penn Ричард А. Дайсарт Richard A. Dysart Сидни Пенни Sydney Penny
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Приложение киноафиши