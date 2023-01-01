Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Молодой Шерлок Холмс Молодой Шерлок Холмс
Киноафиша Фильмы Молодой Шерлок Холмс Фильмы похожие на Молодой Шерлок Холмс
Young Sherlock Holmes Молодой Шерлок Холмс 1985 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Молодой Шерлок Холмс

Вся информация о фильме
Мистер Холмс
Мистер Холмс
драма, детектив, криминал 2015, Великобритания / США
7.0
Без единой улики
Без единой улики
криминал, комедия 1988, Великобритания
7.0
Внутреннее пространство
Внутреннее пространство
фантастика, боевик, приключения 1987, США
7.0
Горец
Горец
боевик, фэнтези 1986, Великобритания / США
8.0
Леди-ястреб
Леди-ястреб
приключения, комедия, драма 1985, Италия
7.0
Чокнутый профессор
Чокнутый профессор
комедия, фантастика, мелодрама 1963, США
6.0
Шерлок Холмс: Жемчужина смерти
Шерлок Холмс: Жемчужина смерти
детектив 1944, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше