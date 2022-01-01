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Молодой Шерлок Холмс Молодой Шерлок Холмс
Киноафиша Фильмы Молодой Шерлок Холмс Молодой Шерлок Холмс, 1985: актеры и роли
Young Sherlock Holmes Молодой Шерлок Холмс 1985 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Молодой Шерлок Холмс, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон Барри Левинсон Barry Levinson
В ролях
Николас Роу Николас Роу Nicholas Rowe Алан Кокс Alan Cox Софи Уорд Софи Уорд Sophie Ward Энтони Хиггинс Anthony Higgins Сьюзан Флитвуд Фредди Джонс Freddie Jones
Одна
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