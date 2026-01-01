Оповещения от Киноафиши
Кукушка
Фильмы
Кукушка
Награды и номинации фильма Кукушка
Награды и номинации фильма Кукушка 2002
ММКФ 2002
Лучший актер
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Окно в Европу 2002
Лучший фильм
Победитель
