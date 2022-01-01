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Дрожь земли Дрожь земли
Киноафиша Фильмы Дрожь земли Дрожь земли, 1989: актеры и роли
Tremors Дрожь земли 1989 / США
8.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Дрожь земли, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Андервуд Ron Underwood
В ролях
Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Фред Уорд Fred Ward Финн Картер Finn Carter Майкл Гросс Майкл Гросс Michael Gross Риба МакИнтайр Риба МакИнтайр Reba McEntire Роберт Джейн Robert Jayne Шарлотта Стюарт Charlotte Stewart Ариана Ричардс Ariana Richards
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