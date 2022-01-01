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Дрожь земли
Дрожь земли, 1989: актеры и роли
Tremors
Дрожь земли
1989 / США
8.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Дрожь земли, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Андервуд
Ron Underwood
В ролях
Кевин Бейкон
Kevin Bacon
Фред Уорд
Fred Ward
Финн Картер
Finn Carter
Майкл Гросс
Michael Gross
Риба МакИнтайр
Reba McEntire
Роберт Джейн
Robert Jayne
Шарлотта Стюарт
Charlotte Stewart
Ариана Ричардс
Ariana Richards
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Одна
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