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Постер фильма Месть актера
7.8
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7.8

Месть актера

, 1963
Yukinojô henge
Япония / драма / 18+
Постер фильма Месть актера
7.8

О фильме

Действие происходит в старом Эдо (древнее название Токио). Знаменитый исполнитель женских ролей (по-японски «Оннагата») замышляет отомстить нескольким торговцам, виновным в смерти его родителей…но не торопится: он хочет, чтобы его жертвы познали перед смертью отчаяние.

В ролях

Кадзуо Хасэгава
Yamitaro the Thief
Фудзико Ямамото
Ohatsu
Аяко Вакао
Namiji
Эйдзи Фунакоси
Heima Kadokura
Нарутоси Хаяси
Mukuzu
Эйдзиро Янаги
Hiromi-ya
Гандзиро Накамура
Sansai Dobe
Chûsha Ichikawa
Kikunojo Nakamura
Ютака Накаяма
Townsman
Титосэ Маки
Townswoman
Режиссер Кон Итикава
Сценарист Тейносукее Кинугаса, Кон Итикава, Хироаки Фудзии, Tomio Takamori, Otokichi Mikami
Композитор Ясуси Акутагава, Tamekichi Mochizuki, Масао Яги
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1963
Премьера онлайн 19 февраля 2021
Премьера в мире 13 января 1963
Дата выхода
13 июня 1971 США
30 июня 2021 Франция
13 января 1963 Япония
Производство Daiei Studios
Другие названия
Yukinojô henge, An Actor's Revenge, La venganza de un actor, A színész bosszúja, A Vingança do Ator, En skuespillers hevn, La rivincita di Yuki-no-jo, La vendetta di un attore, La vengeance d'un acteur, Skuespillerens hævn, Snow of Strange Change, The Revenge of Ukeno-Jo, The Revenge of Yuki-No-Jo, Yukinojo's Revenge, Yukinojôs Rache - Von Dämonen verzauberte Schneemacht, Zemsta Yukinojo, Месть актера, 演員復仇記, 雪之丞变化, 雪之丞変化, 雪之承變化, Yukinojo Henge, 유키노조 변화, Revenge of a Kabuki Actor, 어느 배우의 복수, Vendetta di un attore, 유키노조의 복수

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb

Отзывы о фильме

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