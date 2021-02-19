Действие происходит в старом Эдо (древнее название Токио). Знаменитый исполнитель женских ролей (по-японски «Оннагата») замышляет отомстить нескольким торговцам, виновным в смерти его родителей…но не торопится: он хочет, чтобы его жертвы познали перед смертью отчаяние.
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Рейтинг фильма
7.8
Оцените11 голосов
7.3IMDb
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