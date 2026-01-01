Оповещения от Киноафиши
Мария Сагайдак
Maria Sagaidac
Киноафиша
Персоны
Мария Сагайдак
Мария Сагайдак
Maria Sagaidac
Дата рождения
20 октября 1942
Возраст
83 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Верхние Кугурешты, Молдавия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Это мгновение
(1968)
6.1
Земля, до востребования
(1973)
Фильмография Мария Сагайдак
6.1
Земля, до востребования
Zemlya, do vostrebovaniya
драма, военный
1973, СССР
7.4
Это мгновение
Eto mgnovenie
драма
1968, СССР
