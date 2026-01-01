Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире Награды и номинации фильма Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире

Награды и номинации фильма Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире 2011

Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Best Documentary Film
Номинант
