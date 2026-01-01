Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марсия Харрис
Marcia Harris
Киноафиша
Персоны
Марсия Харрис
Марсия Харрис
Marcia Harris
Дата рождения
14 февраля 1880
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
18 июня 1947
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.5
Подкидыш
(1916)
Фильмография Марсия Харрис
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1916
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.5
Подкидыш
The Foundling
драма
1916, США
