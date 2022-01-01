Наша рецензия

Саймон Уэст, снимая новый фильм с Николасом Кейджем, своим другом по «Воздушной тюрьме», как-то нерешительно остановился на полпути. То есть фильм он доснял, конечно, и смонтировал, и даже передал в руки продюсеров и прокатчиков, но роскошнейшим материалом, нежданно доставшимся ему, распорядился половинчато и боязливо. Судите сами: после восьми лет пребывания в местах не столь отдаленных на свободу с чистой совестью выходит персонаж Кейджа (его усталое и честное лицо мгновенно вызывает реплику…