«Медальон»: Рецензия Киноафиши

Саймон Уэст, снимая новый фильм с Николасом Кейджем, своим другом по «Воздушной тюрьме», как-то нерешительно остановился на полпути. То есть фильм он доснял, конечно, и смонтировал, и даже передал в руки продюсеров и прокатчиков, но роскошнейшим материалом, нежданно доставшимся ему, распорядился половинчато и боязливо. Судите сами: после восьми лет пребывания в местах не столь отдаленных на свободу с чистой совестью выходит персонаж Кейджа (его усталое и честное лицо мгновенно вызывает реплику первого же встречного: «Хорошо выглядишь. Тебя что, имели каждый день?»), чтобы подарить дочери на достижение брачно-репродуктивного возраста голубого плюшевого медведя. Дочь с негодованием отвергает столь странный дар, после чего ее похищает психически неуравновешенный одноногий таксист, заросший дикой щетиной и лишенный пальцев на руке, и увозит прямо в эпицентр Марди Гра, который в российском прокате, для вящей убедительности, переименовали в Масленицу. Уже одно это резко выделяет «Медальон» (который на деле никакой не «Медальон», а «Похищенная» (Stolen); «Медальоном» же именуются служба такси и идентификатор машины в таксопарке) из длинного ряда однотипных экшен-безделиц. Но подобным сюжетным ходом праздник на улице легкого сюрреализма отнюдь не исчерпывается. Угрожающе громыхая протезом, таксист Карибского моря требует денег, сожженных в каком-то подвернувшемся под руку баке восемь лет назад, и тогда герой Кейджа идет в банк, где за восемь лет не изменилось ни пылинки, – в буквальном смысле намывать золото, еще оставшееся после предыдущего ограбления. Между тем за героем умеренно резво гарцует фэбээровец в экстравагантной шляпке, а дочь супервора, заточенная в багажник, пальцами проковыривает обшивку, пытаясь дотянуться до пассажира, едущего на групповуху с участием своей беременной приятельницы. И вот эти пальцы, вылезающие из сиденья в тот момент, когда одноногий таксист вытаскивает из машины сексуально озабоченного клиента и метелит его со словами «Новый Орлеан – город маньяков!», – момент истины и неувядаемого восторга, песня о соколе и о буревестнике разом.

Тут надо заметить, что сценарий Stolen написал Дэвид Гуггенхайм, только что дебютировавший в большом кино «Безопасным домом», который в российском прокате сделался «Кодом доступа “Кейптаун”». А Гуггенхайм – это человек, умеющий, как выяснилось, писать отличные диалоги. «Медальон» буквально нашпигован фразами, достойными того, чтобы их растащили на цитаты: «Он своим видом пугает моих детей, когда они приходят к папочке на работу. А моим детям уже за двадцать»; «Ты уничтожил единственное, что я когда-либо любил, – меня» и т. д. и т. п. и пр. и др. И вот это сочетание, с одной стороны, рельефного, мускулистого, абсурдистого вещества сюжета, наполненного остроязычными диалогами и запоминающимися сценами, и, с другой стороны, бесконечного числа всевозможных штампов и всеобщих поддавков (когда персонажи постоянно выходят невредимыми из самых чудовищных аварий, когда машины тонут исключительно после того, как из них вытащили всё ценное, когда кто угодно может залезть в компьютер прямо в офисе ФБР и просмотреть там любую информацию, когда развязка отчетливо прочитывается на лицах минимум за час до финальных титров, etc.), – оно, надо сказать, вызывает некоторое легкое удивление.

Сергей Терновский