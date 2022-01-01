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Дверь на сцену Дверь на сцену
Киноафиша Фильмы Дверь на сцену Дверь на сцену, 1937: актеры и роли
Stage Door Дверь на сцену 1937 / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Дверь на сцену, 1937: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Ла Кава Gregory La Cava
В ролях
Кэтрин Хепберн Кэтрин Хепберн Katharine Hepburn Джинджер Роджерс Джинджер Роджерс Ginger Rogers Адольф Менжу Adolphe Menjou Гэйл Патрик Gail Patrick Констанс Колльер Constance Collier Андреа Лидз Сэмьюэл С. Хайндс Samuel S. Hinds
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