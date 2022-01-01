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Девушка, которую он оставил позади
Девушка, которую он оставил позади, 1956: актеры и роли
The Girl He Left Behind
Девушка, которую он оставил позади
1956 / США
5.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Девушка, которую он оставил позади, 1956: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Батлер
David Butler
В ролях
Тэб Хантер
Tab Hunter
Натали Вуд
Natalie Wood
Джесси Ройс Лэндис
Jessie Royce Landis
Джим Бакус
Jim Backus
Генри Джонс
Henry Jones
Мюррэй Хэмилтон
Murray Hamilton
Алан Кинг
Alan King
Джеймс Гарнер
James Garner
Дэвид Джэнссен
David Janssen
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