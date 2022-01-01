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Фильм Маппетов Фильм Маппетов
Киноафиша Фильмы Фильм Маппетов Фильм Маппетов, 1979: актеры и роли
The Muppet Movie Фильм Маппетов 1979 / США / Великобритания
8.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Фильм Маппетов, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Фроули Джеймс Фроули James Frawley
В ролях
Стив Мартин Стив Мартин Steve Martin Джим Хенсон Jim Henson Фрэнк Оз Фрэнк Оз Frank Oz Джерри Нельсон Ричард Хант Richard Hunt Дэйв Гольц
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