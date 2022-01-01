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Плавучий дом Плавучий дом
Киноафиша Фильмы Плавучий дом Плавучий дом, 1958: актеры и роли
Houseboat Плавучий дом 1958 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Плавучий дом, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мелвилл Шэвелсон
В ролях
Кэри Грант Кэри Грант Cary Grant Софи Лорен Софи Лорен Sophia Loren Марта Хайер Martha Hyer Гарри Гуардино Harry Guardino Эдуардо Цианелли Eduardo Ciannelli Мюррэй Хэмилтон Murray Hamilton Мими Гибсон Mimi Gibson
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